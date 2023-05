Nu am revenit pe o functie pe care am mai fost, a precizat premierul Nicolae Ciucă, în cadrul unei conferințe de presă.

„De regulă până în acest moment nu am revenit pe o functie pe care am mai fost. Ca principiu personal am evitat și în unitățile în care am activat”, a explicat Nicolae Ciucă, întrebat fiind de viitorul său în noul Guvern.

„Mai ales dacă te întorci de la un anumit nivel influențezi. E o chestiune de respect față de cei care conduc”, a mai punctat Ciucă.