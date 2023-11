Nicolae Ciucă a fost în inspecție la Podul de la Dâmbovicioara: E un mesaj cât se poate de clar

Liderul PNL Nicolae Ciucă a fost în vizită la podul de la Dâmbovicioara. Acesta spune că obiectivul e o dovadă clară că atunci când există voința pentru a face ceva, orice este posibil.

Este un proiect pe care am vrut să îl vedem că se apropie de final. Avem o activitate la Câmpulung și am folosit această oportunitate ca fiind în zonă să ne convingem și de faptul că avem, în sfârșit, un proiect care începe și se termină la timp, a spus Ciucă.

Dincolo de acest aspect de temporalitate este foarte important de subliniat ceea ce discutam cu domnul director al CNAIR, faptul că este un proiect românesc, constructorul este român și reușim să punem laolaltă fondurile pe investiții de la bugetul de stat cu fondurile europene.

Este un proiect finanțat pe Programul Operațional Infrastructură Mare și dacă nu mă înșel are o valoare de 46 de milioane, din care 34 sunt fonduri europene.

Este un mesaj cât se poate de clar că atunci când se vrea cu adevărat, se poate și din perspectiva mea, am vorbit de foarte multe ori de faptul că România a reușit, de la integrarea în Uniunea Europeană, să absoarbă aproximativ 54 de miliarde iar în anul 2022 am reușit să atingem nivelul maxim de 11 miliarde iar beneficiul în care putem să complementăm cele două surse de finanțare, fonduri europene și bugetul de stat, duc la realizarea unor astfel de investiții, investiții care reușesc să scurteze itinerariile, reușesc să fluidizeze traficul, reușesc să asigure o portanță mai mare astfel încât să poată să fie trecute astfel de poduri, cu o încărcătură mai mare, nemaiexistând limitările de greutate care existau pe vechiul pod, un pod care, așa cum am văzut acolo pe planșă, a fost construit în anul 1886 și reușim la 137 de ani să dăm în folosință un pod nou și modern.

Vreau să ler mulțumesc tuturor celor care au lucrat la acest proiect. Vreau să le mulțumesc și să-i felicit pe constructori pentru că s-au încadrat în timp și sperăm și calitatea să fie pe măsură, la finalul derulării acestei perioade de verificare și testare.

Și în final, la finele lunii noiembrie, să avem circulația liberă pe acest pod.

Vă mulțumesc și vă doresc succes în continuare la implementarea unor proiecte similare.

Este important pentru noi toți să avem asigurată această infrastructură rutieră. Ne dorim foarte mult dezvoltarea economică a țării, ori știm că arterele pe care se asigură potențialul unei dezvoltări economice sunt aceste lucrări de infrastructură, rutieră, feroviară, lucrări de artă, cum este cea de aici.