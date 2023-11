Nicolae Ciucă, despre legea pensiilor: Nu putem să ne ducem la oameni să le spunem, oameni buni, stiţi, am promis, dar nu se poate

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat vineri, la Drobeta Turnu Sever, despre discuţiile privind legea pensiilor, că una este să vorbeşti despre o anvelopă de 55 de miliarde şi alta este să vorbim despre o anvelopă de 25 de miliarde. ”Nu putem să ne ducem la oameni să le spunem, oameni buni, stiţi, am promis, dar nu se poate”, a mai spus Ciucă.

”Nu poate să iasă cineva să vorbească despre Partidul National Liberal că s-a opus creşterii pensiilor, doamne fereşte. Am demonstrat practic că am crescut pensiile cu 40%, ultimele două dăţi în anul 2022. Cum am putea să ne gândim la chestiunea aceasta? Singurul lucru pe care am vrut să îl lămurim a fost diferenţa de cifre care s-a vehiculat în spaţiul public. Una este să vorbeşti despre o anvelopă de 55 de miliarde şi alta este să vorbim despre o anvelopă de 25 de miliarde. Nu putem să ne ducem la oameni să le spunem, oameni buni, stiţi, am promis, da nu se poate. Nu, am promis şi ce promitem se face”, a spus preşedintele PNL.

El a arătat că ”PNL s-a îngrijit în anul 2022, când şi-a asumat guvernarea şi au avut şi ministru la Fondurile europene, să facă cea mai mare absorbţie de fonduri europene 11,3 miliarde”.

Astăzi când vorbim, din 54 de miliarde în 16 ani o cincime, 11,3 s-au reuşit într-un singur an, pe guvernarea liberală, şi premier şi ministru la fondurile europene. Am lăsat în valoare nominală la PIB 49 de miliarde de euro peste estimare, în 2022. Asta a însemnat seriozitate, asta a însemnat încredere, un dialog cu mediul de afaceri. (..) Nu ne permitem noi ca oameni politici, ca decidenţi să stăm pe loc”, a subliniat Ciucă.

Preşedintele PNL a menţionat că au o singură chestiune de făcut. ”S-a vorbit aici de entuziasm, că partidul nu mai are entuziasm. Aşa este, dar dincolo de entuziasm ne place să vorbim de istoria de 148 de ani a partidului şi să spunem că este cel mai vechi partid din Uniunea Europeană. Da, dar avem nevoie ca această istorie s-o transpunem şi noi în fapte şi să ne uităm care au fost valorile pe care l-a amintit dar şi nu are rost să le mai repet care au fost valorile PNL”, a completat liderul PNL.