Nicolae Ciucă, întâlnire cu federațiile din învățământ pentru implementarea programului 'România Educată'

Premierul Nicolae Ciucă a decis să invite, marţi, la Guvern, federaţiile reprezentative din învăţământ pentru o discuţie "pe baza proiectului de acord cu Ministerul Educaţiei".

Potrivit unui comunicat al Executivului, prim-ministrul a analizat, luni, împreună cu ministrul Educaţiei, problematica din educaţie şi demersurile necesare implementării proiectului "România Educată".

"Cu această ocazie, premierul a decis să invite la Guvern federaţiile reprezentative din învăţământ, mâine, la ora 12,00, pentru o discuţie pe baza proiectului de acord cu Ministerul Educaţiei. Acordul este un pas esenţial pentru implementarea optimă a măsurilor de care are nevoie sistemul educaţional, precum şi de sprijinire a salariaţilor acestuia, pentru reformarea legislaţiei din domeniul educaţiei în concordanţă cu principiile şi obiectivele strategice stabilite prin Proiectul 'România Educată'", se arată în comunicat.

Şeful Executivului a subliniat în cadrul întâlnirii importanţa unei abordări coerente şi incluzive a tuturor factorilor implicaţi în procesul de educaţie din România, se precizează în comunicatul citat.

"Elevul se află în centrul acestui sistem, în care dascălii reprezintă factorul determinant. Avem nevoie de o resursă umană bine pregătită şi motivată, dedicată profesiei didactice, recunoscând, totodată, rolul personalului didactic auxiliar şi nedidactic în ansamblul sistemului de educaţie. Guvernul înţelege pe deplin importanţa unei abordări coerente şi incluzive a tuturor factorilor implicaţi în procesul de educaţie din România", a declarat prim-ministrul, citat în comunicat.

Federaţiile sindicatele din învăţământ au solicitat, la sfârşitul săptămânii trecute, partidelor din coaliţia de guvernare să declare public, până luni, dacă susţin sau nu învăţământul românesc, având în vedere "refuzul" prim-ministrului Ciucă de a semna un acord.

Organizaţiile sindicale susţin că Guvernul nu mai doreşte parafarea unei astfel de înţelegeri, fiind oferită, în schimb, posibilitatea de a încheia un acord cu ministrul Educaţiei.

"După întâlnirea cu premierul din data de 21 ianuarie 2022, am sperat că, în sfârşit, Guvernul condus în prezent de un general al Armatei Române îşi va schimba atitudinea faţă de sistemul educaţional, subfinanţat de 30 de ani. (...) Timp de aproape două săptămâni, am aşteptat draft-ul documentului promis. Când am văzut că niciun ministru nu ne invită la negocieri, am venit noi cu o propunere de acord, pe care am înaintat-o ministrului Educaţiei, Sorin Mihai Cîmpeanu, în urmă cu o săptămână. În aceste ultime zile, am discutat de mai multe ori cu ministrul Educaţiei, în calitatea sa de coordonator al grupului de negociere, solicitându-i informaţii despre stadiul discuţiilor de la nivelul Guvernului privind acordul. De fiecare dată, ni s-a transmis că se negociază cu miniştrii de resort. De fapt, la nivelul Guvernului, s-a decis că acest acord nu este unul de interes", au transmis sâmbătă reprezentanţii federaţiilor sindicale din învăţământ într-un comunicat de presă comun.