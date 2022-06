FOTO Nicolae Ciucă, întâlnire cu președintele Comisiei Europene: 'A reconfirmat că România are un prieten și partener la Bruxelles'

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut o întrevedere cu premierul României, Nicolae Ciucă.

„Întâlnirea mea excelentă cu președintele Comisiei Europene a reconfirmat încă o dată că România are un prieten și partener la Bruxelles.

Am subliniat pozițiile noastre privind tranziția justă a Republicii Moldova și a Ucrainei, exprimându-mi încrederea în cooperarea Comisiei Europene”, a spus Ciucă, pe pagina sa de Facebook.

Președintele PNL, premierul Nicolae-Ionel Ciucă, a avut azi o întrevedere cu președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, în cadrul căreia și-a exprimat aprecierea pentru efortul constant și susținut al instituției europene pentru asigurarea coordonării și unității la nivelul Uniunii Europene. Totodată, președintele PNL și-a exprimat susținerea și pentru implementarea rapidă a celui de-al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse și a condamnat cu fermitate războiul de agresiune declanșat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei.

Premierul a subliniat eforturile depuse de autorități, dar și de societatea civilă în gestionarea refugiaților din Ucraina și a exprimat aprecierea României față de eforturile Comisiei Europene de a sprijini statele care joacă un rol important în gestionarea acestei situații. În acest sens, România salută sprijinul Comisiei Europene în accesarea fondurilor disponibile la nivel european prin Fondul pentru azil, migrație și integrare și Fondul pentru gestionarea frontierelor și viză.

De asemenea, președintele PNL a subliniat importanța emiterii de către Comisia Europeană a unei opinii pozitive privind Republica Moldova, care să recunoască perspectiva sa europeană și să recomande statutul de candidat la aderare.

