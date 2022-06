Nicolae Ciucă întâlniri succesive cu președintele Parlamentului European și cu președintele Moldovei/ Invitație pentru Roberta Metsola să vină în România

Președintele PNL, premierul Nicolae-Ionel Ciucă, a avut azi o întrevedere cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, discuțiile vizând viitorul PPE, subiecte de pe agenda curentă a Uniunii Europene, precum și extinderea spațiului Schengen. Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a reiterat, și cu această ocazie, că aderarea României la spațiul Schengen este o prioritate pentru țara noastră și a punctat că ne bazăm pe sprijinul total al Parlamentului European pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

In my first meeting with @RobertaMetsola @EP_President I stressed ???????? readiness to partner with @Europarl_EN and invited her to Romania. Underlined also that we count on full #EP support for Schengen accession. pic.twitter.com/fW8278Ef3N