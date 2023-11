Nicolae Ciucă: Partidul Național Liberal a votat proiectul noii legi a pensiilor la Senat

Nicolae Ciucă, Preşedintele Senatului, a transmis că Partidul Național Liberal a votat proiectul noii legi a pensiilor la Senat.

”Noi, cei din PNL, am susținut și susținem o majorare sustenabilă și mai multă echitate, mai multă dreptate pentru seniori. De câte ori am fost la guvernare, am majorat pensiile în cuantumul maxim posibil, fără a afecta echilibrul bugetar și economia țării.

Doar în ultimii patru ani, PNL a majorat punctul de pensie cu 40%. În 2019, am găsit acest indicator la o valoare de 1265 lei, pe care, prin majorări succesive, am urcat-o până la 1785 lei, urmând ca, de la 1 ianuarie, să crească din nou. În paralel, economia românească a performat, anul trecut înregistrând niveluri record la investițiile străine directe și absorbția de fonduri europene.

Credem că seniorii României au dreptul la creșteri de venituri sustenabile și realiste. E o măsură a demnității lor și a respectului pe care statul trebuie să-l aibă pentru toți cei pe ai căror umeri s-a construit România de azi. Din acest motiv, parlamentarii PNL vor vota acest important proiect de lege și în Camera Deputaților.”, a declarat liberalul Nicolae Ciucă, relatează media.pnl.ro