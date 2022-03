Nicolae Ciucă, prima reacție după avertismentul direct al Rusiei: 'Avionul ucrainean a plecat din România neînarmat. Am fost absolut transparent'

Premierul Nicolae Ciucă a declarat duminică, după avertismentul Rusiei, că într-adevăr a aterizat un avion ucrainean în regim de urgență la Bacău. „Avionul a plecat din România neînarmat”, a specificat premierul.

„Într-adevăr, în prima zi la declanșarea conflictul, a fost un avion militar ucrainean. A solicitat aterizare de urgență pe unul din aeroporturile noastre. A fost însoțit de la intrare în spațiul aerian al României de către două aeronave, a aterizat în siguranță pe aeroportul de la Bacău și acolo s-au desfășurat toate operațiunile tehnice vizavi de această situație. Am anunțat public și când a aterizat și când a fost înapoiat avionul. Avionul a plecat din România neînarmat, tocmai pentru a evita orice situație. (...) Ca atare, nu văd de ce am fi acuzați că am desfășurat astfel de activități. Am fost absolut transparent, fără niciun fel de intenție de a ascunde ceva. Asta e situația reală”, a spus Nicolae Ciucă, la Digi24.

Premierul Nicolae Ciucă a mai spus că „nu avem de ce să ne fie frică”, având în vedere apartenența României la UE și NATO.

„În momentul de față, din toate datele și informațiile pe care le avem, nu putem spune că Rusia intenționează să atace NATO sau că Rusia intenționează țara noastră”, a mai spus Ciucă.

Administraţia Vladimir Putin a avertizat, duminică, statele vecine cu Ucraina, în special România, să nu permită staţionarea avioanelor militare ucrainene sau utilizarea acestora în conflictul cu Rusia.