Nicolae Ciucă reacționează la prognoza CE: 'România a reușit să-și păstreze atractivitatea ca destinație de business'

Estimările Comisiei Europene privind îmbunătățirea substanțială a perspectivei de creștere economică a României, de la 3,9% la 5,8% în acest an, oferă un plus de încredere investitorilor români și străini, afirmă, vineri, premierul Nicolae Ciucă, potrivit Mediafax.

„Estimările Comisiei Europene privind îmbunătățirea substanțială a perspectivei de creștere economică a României, de la 3,9% la 5,8% în acest an, oferă un plus de încredere investitorilor români și străini. Faptul că într-un an atât de complicat, România a reușit să-și păstreze atractivitatea ca destinație de business, este datorat, în mare măsură, curajului dovedit de antreprenori și capacității lor de a se adapta permanent. O contribuție definitorie o au investițiile private și publice, respectiv liniile de finanțare deschise din fondurile naționale și europene, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și măsurile guvernamentale prin care am preluat presiunea creșterii prețurilor la energie. Soluțiile pe termen scurt și mediu, precum cele de plafonare și compensare a prețurilor, adaptate inclusiv prin deciziile stabilite astăzi în Guvern, sunt complementare celor pe termen lung, ce tind spre obiectivul nostru de atingere a independenței energetice. Finanțarea recent obținută pentru realizarea reactoarelor 3 și 4 de la Centrala nuclearelectrică de la Cernavodă se adaugă celorlalte investiții de anvergură pentru creșterea capacității de producție energetică a României”, transmite Nicolae Ciucă.

El arată că prognoza de toamnă a Comisiei Europene, publicată vineri, semnalează însă și provocările în perspectiva următorilor ani pentru a reuși menținerea unui ritm constant de creștere economică.

„Menținerea volumului consistent al investițiilor și orientarea lor către cercetare-inovare-dezvoltare, către sectoare care produc valoare adăugată, aliniate strategiilor europene de dezvoltare, sunt pe lista priorităților noastre. Adăugăm măsurile de îmbunătățire a calității vieții și sprijinirea celor mai vulnerabili, crearea de noi locuri de muncă și creșterea veniturilor cetățenilor pentru că doar avansând în același rit în domeniile economic și social, putem ajunge la progres și dezvoltare”, încheie premierul.