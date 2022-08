Criteriile lui Nicolae Ciucă pentru remaniere și semnalul dat pentru Vasile Dîncu (video)

Premierul Nicolae Ciucă a declarat joi, într-o conferință de presă, că de remaniere „este nevoie ori de cate ori nu se indeplinesc sarcinile si atributiile” unui ministru și a spus că MApN a avut sub conducerea ministrului Vasile Dîncu (PSD) o prestație foarte bună la summitul NATO de la Madrid.

„La sfarsitul lunii iulie cand am prelungit acea perioada de evaluare (a ministrilor) dupa primele 6 luni nu am spus ca nu este nevoie de remaniere. De remaniere este nevoie ori de cate ori nu se indeplinesc sarcinile si atributiile atat ale ministrilor cat si ale secretarilor de stat. Ca atare, remanierea este un atribuit al premierului si ea va fi facuta in functie de rezultatele si activitatea fiecarui ministru in parte”, a declarat Nicolae Ciucă, întrebat despre remaniere.

Chestionat punctual dacă ar putea fi remaniat ministrul Apărării, Vasile Dîncu (PSD), premierul a răspuns:

„În domeniul apararii trebuie sa ne uitam la ce a reusit Romania sa obtina la summitul de la Madrid. MApN a fost o componenta importanta in demersurile facute. Pana in acest moment exista pentru fiecare dintre noi, si pentru mine personal, ca pentru fiecare ministru, evaluari care pot fi considerate ca pozitive, evaluari care pot fi considerate negative. Daca ne uitam la activitatea MApN pentru summitul de la Madrid putem spune ca este un rezultat foarte bun pentru noi”.