VIDEO - Nicolae Ciucă, despre repatrierea celor 72 de români blocați în Maroc: 'Am rezolvat foarte repede, vor fi extrași poimâine'

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, marți, că situația celor 72 de cetățeni români blocați în Maroc din cauza noii variante Omicron a coronavirusului, a fost rezolvată „foarte repede” de către Guvern.

„Fiecare stat ia deciziile in functie de evolutia situatiei pandemice. Eu consider ca impreuna cu colegii mei din Guvern suntem in masura si avem activate toate mecanismele pentru a mentine sub atentie tot ceea ce se intampla. De aceea am si avut sedinta CNSU in regim de urgenta. Inca de dimineata, alaturi de MAE am aflat de inchiderea spatiului aerian al Marocului si am discutat cu Raed Arafat, cu ministrul de Interne, cu dl Grindeanu, sa vedem care sunt posibilitatile sa intervenim. A fost o situatie pe care am rezolvat-o foarte repede pentru ca aveam experienta Africii de Sud. Am decis azi ca cei 72 de cetateni romani (din Maroc) sa poata fi repatriati cu o aeronava Tarom. Am decis sa lasam astazi după-amiaza si maine sa se indeplineasca toate formalitatile si poimaine dimineata aeronava sa plece in Maroc si sa ii extragem, sa ii aducem pe cetatenii romani acasa”, a declarat Ciucă.