"Nicolae Ciucă subliniază că politicienii trebuie să se implice în asigurarea unui acces de calitate la servicii medicale

Preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, lider al PNL, afirmă că politicienii, indiferent din ce partid fac parte, au responsabilitatea să se ocupe de accesul la servicii medicale performante.

Ciucă a participat, sâmbătă, la inaugurarea oficială a lucrărilor de construcţie a Spitalului Regional de Urgenţă Cluj.

"Cred că trebuie să vorbim foarte puţin despre ceea ce se întâmplă astăzi, aici, pentru că de-a lungul anilor s-a vorbit foarte mult. Este un proiect aşteptat de foarte mulţi ani şi îmi aduc aminte, împreună cu domnul ministru Rafila, la Guvern, din decembrie 2021 am tot vorbit şi am tot rânduit în aşa fel încât lucrurile să se întâmple. Este o responsabilitate a noastră, a tuturor, indiferent de formaţiunea politică, să ne ocupăm de tot ceea ce înseamnă accesul la servicii medicale performante şi lucrul acesta se întâmplă în primele trei centre universitare, unde, într-adevăr, medicina românească este recunoscută şi facem cu adevărat performanţă. Este, de asemenea, un gest de recunoaştere faţă de truda medicilor din România faţă de truda profesorilor care pregătesc generaţii de viitori medici", a spus Nicole Ciucă, conform Agerpres.

Printre alţii, la eveniment au participat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, preşedintele PSD Cluj, Vasile Dîncu, primarul Clujului Emil Boc, preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, rectorul UMF, Anca Buzoianu.

În 9 mai, Ministerul Sănătăţii a anunţat că a început proiectarea Spitalului Regional de Urgenţă Cluj, a cărui construire presupune o investiţie de 540 de milioane de euro.

Spitalul Regional de Urgenţă Cluj va avea 849 de paturi pentru îngrijirea pacienţilor internaţi, 19 săli de operaţie, 60 de paturi pentru urgenţe, 70 de camere pentru îngrijiri în ambulatoriu şi circa 80 de camere dedicate serviciilor de diagnostic şi tratament (imagistică, servicii chirurgicale, endoscopie, cardiologie etc.). Unitatea sanitară va funcţiona ca spital de urgenţă de nivel înalt şi va fi organizat, în premieră pe centre de servicii (ex: Centrul de cap şi gât, Centrul toracică, Centrul Abdominală, Centrul de medicină internă, Centrul pentru mamă şi copil, etc) şi va utiliza tehnologii medicale avansate. Construirea spitalului va dura patru ani de la semnarea contractului de execuţie.