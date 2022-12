Nicolae Ciucă, ultimul semnal spre Olanda înainte de votul decisiv pentru Schengen: 'O recunoaştere clară a faptului că România este pregătită'

Premierul Nicolae Ciucă a salutat finalizarea de către Parlamentul olandez a procedurii de aprobare a poziţiei Guvernului din Olanda în favoarea aderării României la Schengen şi a adăugat că acest lucru arată că ţara noastră este pregătită să intre în Schengen.

„Guvernul salută finalizarea de astăzi (miercuri - n.r.) de către Parlamentul olandez a procedurii de aprobare a poziţiei Guvernului din Olanda în favoarea aderării României la Schengen. Apreciem cooperarea recentă cu partenerii noştri olandezi şi considerăm că acest rezultat este o recunoaştere clară a faptului că România este pregătită pentru adeare”, a scris Nicolae Ciucă, miercuri pe Twitter.

În cursul acestei zile, şeful Executivului a vorbit public la Palatul Victoria şi a anunţat că suntem hotărâţi să mergem până la capăt în aceste demersuri, inclusiv prin a cere un vot pentru România, în Consiliul JAI de mâine, 8 decembrie.

Despre refuzul Austriei de a vota pentru aderarea României, şeful Executivului a arătat că înţelegem cu toţii că problema migraţiei ilegale este foarte sensibilă politică, în multe state membre, şi că este nevoie de măsuri mai eficiente de răspuns la acest fenomen însă blocarea aderării României la Schengen nu va aduce răspunsurile dorite de Austria.

Aderarea României, Bulgariei şi Croaţiei la Spaţiul Schengen este inclusă ca prim punct pe agenda oficială a Consiliului JAI, Afaceri Interne, care va avea loc joi.

