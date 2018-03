Nicolae Dică, atac fără precedent la adresa lui Mircea Rednic: 'Ar fi mai bine să se ducă la Dinamo, pentru că acolo nu se face performanţă'

Antrenorul formaţiei FCSB, Nicolae Dică, s-a arătat deranjat de discuţiile referitoare la varianta ca Mircea Rednic să-l înlocuiască la conducerea tehnică a echipei la finalul sezonului, spunând că poate ar fi mai bine să se ducă la Dinamo, pentru că acolo nu se face performanţă.

"Am văzut declaraţiile lui Florin Bratu şi ale lui Ciprian Marica, să vină Rednic la Steaua, că va face performanţă. Poate nu ştiu că noi am făcut performanţă cu această echipă. Echipa a mers în Europa League şi a mers în primăvara europeană, ceea ce este o performanţă pentru o echipă din România. Suntem în lupta pentru câştiarea campionatului. Suntem bine, chiar dacă nu suntem pe primul loc, suntem în luptă pentru titlu. Dacă domnul Rednic a făcut performanţă, poate ar fi mai bine să se ducă la Dinamo, că acolo nu se face perfromanţă. Şi cunoaşte şi clubul. Acolo deocamdată nu se face performanţă, cred că ar fi mai bine. M-au deranjat aceste lucruri, mă aşteptam să se spună că Steaua are antrenor deocamdată şi din vară vom vedea. Cred că e şi o lipsă de respect, pentru că muncim destul de mult aici. Nu suntem pe locul 6 şi nu am dispărut înainte de grupe în Europa League. Deocamdată eu sunt în obiectiv, pot să-mi îndeplinesc obiectivul. Vom vedea la vară dacă îl voi îndeplini sau nu şi dacă rămân sau nu. Eu am fost deranjat când am văzut declaraţiile lui Marica şi Bratu, poate ar trebui să se ducă Rednic la Dinamo să facă performanţă, pentru că e un club de traiţie. Eu am încredere în mine şi ştiu ce pot să fac”, a declarat Dică, vineri, într-o conferinţă de presă, conform News.ro.

Referitor la partida de duminică, cu Poli Iaşi, Dică a spus că ar fi bine ca echipa sa să se impună şi CFR Cluj, contracandidata la titlu, să piardă meciul cu CSU Craiova.

"Nimeni de la noi nu a spus că suntem câştigători dinainte. Eu spun că vom avea o partidă dificilă, nimeni nu e câştigător dinainte. Nu ştim dacă pauza ne-a prins bine sau nu, vom vedea duminică seara. Am avut mulţi jucători la echipele naţionale şi am avut mereu probleme după jocurile naţionalei. Sperăm că nu se va mai întâmpla aşa şi la meciul de duminică să arătăm foarte bine. Aş fi ipocrit să spun că nu îmi doresc ca cei de la CFR să piardă jocul de la Craiova sau să facă egal, dar cel mai important lucru este să ne facem noi jocul şi să ne câştigăm punctele. Important pentru noi este să câştigăm meciul de la Iaşi apoi ar fi bine dacă CFR ar face un egal sau ar pierde”, a spus Dică.

Tehnicianul echipei FCSB nu se gândeşte deocamdată la o posibilă plecare a lui Constantin Budescu, spunând că acesta este concentrat să câştige campionatul: "Budescu are o problemă la genunchi de mai mult timp, dar s-a antrenat cot la cot cu ceilalţi jucători şi va trece peste această durere, pentru că a mai jucat aşa şi este OK. Până la plecarea lui Budescu mai avem două luni, multe meciuri de jucat, nu mă gândesc acum la asta. Trebuie să ne concentrăm acum pe ceea ce avem de făcut şi apoi vom vedea dacă voi mai fi şi eu la echipă şi ce jucători vor pleca. Bineînţeles că el este concentrat şi îşi doreşte să câştige campionatul”.

Nicolae Dică speră ca absenţa în următoarele două partide absenţa lui Mihai Pintilii, suspendat după meciul cu CFR Cluj, să nu se simtă foarte mult în jocul echipei sale.

"Eu sper să nu conteze foarte mult absenţa lui Pintilii la aceste două jocuri, pentru noi este un jucător important, aţi văzut ce evoluţii bune a avut şi la echipa naţională. Eu sper ca acela care îl va înlocui în aceste două jocuri să o facă cât mai bine”, a mai spus Dică.

Partida FCSB – CSM Poli Iaşi, din cadrul etapei a III-a a play-off-ului Ligii I, se va disputa duminică, de la ora 20.45, pe Arena Naţională.