Nicolae Dică, după meciul cu Rapid: 'Am fost norocoşi. Este un rezultat mare'

Tehnicianul echipei CS Mioveni, Nicolae Dică, a declarat vineri seară, după meciul cu Rapid, scor 0-0, că formaţia sa a avut noroc şi a obţinut “un rezultat mare”.

“Am făcut o primă repriză bună, cu 2-3 ocazii de a marca. Am pus presiune asupra adversarului, în câteva momente chiar am fost peste ei. În repriza a doua ne-am retras puţin şi cei de la Rapid au pus presiune pe noi. A fost o repriză mai bună a lor. Am fost norocoşi. Până la urmă este un rezultat mare, pentru că am întâlnit o echipă care luptă la câştigarea campionatului. Suntem mândri de ultimele rezultate, dar trebuie să fim modeşti. Am făcut nouă puncte în cinci etape, dar trebuie să fim modeşti şi să facem în continuare jocuri bune”, a spus Dică, potrivit news.ro.

Formaţia Rapid a remizat, vineri seară, în deplasare, scor 0-0, cu echipa CS Mioveni, într-un meci din etapa a 26-a a Superligii.

Rapidistul Dugandzic a ratat un penalti în minutul 86.