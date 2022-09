Nicolae Dică: FCSB luptă pentru locul 2 în grupă, alături de Anderlecht şi Silkeborg

Antrenorul formaţiei FCSB, Nicolae Dică, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că echipa sa luptă pentru ocuparea poziţiei a doua în grupa B a Conference League, alături de adversarul de joi, Anderlecht, şi echipa daneză Silkeborg, englezii de la West Ham fiind consideraţi favoriţi.

"Am văzut meciul celor de la Anderlecht cu Silkeborg din Danemarca şi sunt o echipă bună, nu sunt o echipă de neglijat. Vom fi între cele trei care vom încerca să prindem în locul doi, pentru că West Ham este într-adevăr o echipă puternică. Chiar dacă noi am fost acolo aproape de un rezultat pozitiv", a declarat Dică.Referitor la partida cu Anderlecht, de joi, din etapa a doua a grupelor Conference League, Dică a spus că belgienii formează o echipă redutabilă şi că va încerca să contracareze sistemul lor de joc în acelaşi mod ca în partida cu FC Voluntari, din etapa a 10-a a Superligii."Întâlnim un adversar foarte bun, o echipă care face un pressing foarte sus, agresiv, cu reacţie după pierderea mingii. Sunt foarte bine organizaţi, ofensivi, cu jucători de viteză. Au şi jucători cu experienţă, ne aşteaptă o partidă foarte grea. Este normal, jucăm în Europa şi la acest lucru trebuie să ne aşteptăm. Jucătorii încearcă să dea tot ce pot la fiecare meci, chiar şi în campionat, nici cu Voluntari nu am făcut un meci foarte rău. Dacă vedem doar rezultatul final asta nu înseamnă că băieţii nu şi-au dorit să câştigăm. Anderlecht joacă un sistem 3-5-2, şi cei de la Voluntari au jucat la fel. Aţi văzut cum am jucat în campionat, cam acelaşi lucru se va întâmpla şi în Europa. Important este nu cât timp eşti pe teren ci ceea ce faci pe teren, asta am încercat să le transmit jucătorilor", a spus Dică.Tehnicianul consideră că echipa trebuie să se revanşeze în faţa suporterilor pentru începutul mai slab de campionat."Mă bucur că suporterii vin la meciuri, că sunt alături de echipă, că ne încurajează. Îmi pare rău că în campionat nu le facem bucurii, că nu câştigăm meciurile să urcăm în clasament. Eu îmi cer scuzele în numele echipei că nu am reuşit în campionat să luăm puncte, pentru că am dominat adversarul, dar nu am câştigat. Trebuie să ne revanşăm şi în campionat şi în Europa", a completat Nicolae Dică.FCSB va întâlni, joi, cu începere de la ora 22:00, formaţia belgiană Anderlecht Bruxelles, într-o partidă din cadrul etapei a doua a grupei B a Conference League.În clasamentul grupei FCSB ocupă ultima poziţie, după înfrângerea suferită în prima etapă, în deplasare, cu West Ham, scor 3-1. În cealaltă partidă a grupei, Anderlecht s-a impus, pe teren propriu, cu 1-0, în faţa danezilor de la Silkeborg.