Nicolae Dică, întrebat dacă are postul în pericol: Nu am nicio presiune, am susţinerea patronului. Am calificat echipa în Conference League

Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dică, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, că partida cu Anderlecht, din Conference League, va fi foarte dificilă. El a vorbit şi despre faptul că nu îşi simte postul în pericol, anunță news.ro.

“Întâlnim un adversar foarte bun, o echipă care face un presing foarte sus, foarte bine organizată, jucători de viteză, cu calitate, au şi jucători cu experienţă. Ne aşteaptă o partidă foarte grea. Jucătorii încearcă să dea totul pe teren la fiecare joc”, a spus Dică.

Întrebat dacă postul său este în pericol, tehnicianul a fost categoric: “Nu! Pentru că am calificat echipa în Conference League după cinci ani de zile, dacă nu o calificam voi nu mai eraţi aici la conferinţă, eu nu mai eram aici. Nu am nicio presiune din acest punct de vedere, am susţinerea patronului, am încredere în ceea ce fac, în băieţi că vom reuşi să ducem echipa acolo unde îi e locul. Şi eu sunt şi pozitiv, ştiu că lucrurile excepţionale li se întâmplă celor care nu renunţă, eu nu renunţ. Nu ştiu de ce se vorbeşte la noi imediat după o lună şi ceva de dat afară. Liverpool ce să facă? Să dea antrenorul afară că este pe locul 8, pe 10 în campionat? Eu am venit de o lună de zile, de o lună şi jumătate. Nicio problemă. Atâta timp cât am susţinerea patronului şi ştiu ce fac la antrenament, văd că jucătorii aplică ceea ce fac la antrenamente, ies lucrurile bine, am încredere în ceea ce fac. Bineînţeles, după fiecare joc discut cu patronul”.

Formaţia FCSB va întâlni echipa Anderlecht, joi seară, pe teren propriu, de la ora 22.00, în grupa B a Conference League.