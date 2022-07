Nicolae Dică, la revenirea la FCSB - E un risc pe care mi l-am asumat

"Am convingerea şi cuvântul patronului că nu se vor mai întâmpla unele lucruri din primul meu mandat. Prima oară am stat un an şi jumătate, deci am avut o relaţie cât de cât cu patronul. Acum sunt nişte lucruri pe care dânsul mi le-a promis. Ca să se ţină de promisiune trebuie să avem noi rezultate. Dar dacă nu vor fi rezultate, dânsul nu va fi mulţumit şi e posibil ca nici eu să nu mai fiu la echipă. Dacă se va ţine de cuvânt? E simplu, e un risc pe care mi l-am asumat. Mie îmi place să risc. Dacă nu rişti în viaţă nu reuşeşti să faci nimic. Sperăm că jucătorii nu vor mai fi criticaţi. S-a discutat, jucătorii să joace bine şi să nu mai poată nimeni să-i critice", a afirmat Dică."Importantă este discuţia cu patronul clubului de a-mi da această libertate. Lucru care contează foarte mult pentru mine. Sper să reuşesc să îmi pun în totalitate în practică ideile mele. Eu sunt un om care nu a pus pe primul plan banii. Deci e aşa cum a spus patronul (n.r. - că nu are salariu şi e plătit la obiective). E important să câştigăm la obiective. Nu există salariu, dar există clauze de reziliere. Nu se poate pleca oricând, doar dacă îmi doresc eu şi îşi doreşte şi clubul", a adăugat el.Nicolae Dică susţine că cele "15 etape de libertate" se pot prelungi până la finalul sezonului dacă echipa sub comanda sa va avea rezultate: "Poate va fi (n.r. - libertate) până la sfârşitul campionatului dacă voi avea rezultate. Dacă nu vom avea rezultate în aceste prime 15 minute normal că va veni alt antrenor. Nu am stabilit că voi pleca după 15 etape, am stabilit doar un obiectiv după 15 etape... vom vedea unde ne aflăm atunci".Noul tehnician a menţionat că se aştepta să fie ofertat de FCSB. "Telefonul a sunat luni dimineaţă (n.r. - pentru a fi ofertat). Mă aşteptam... eu mă aştept când pleacă un antrenor de aici să fiu contactat, pentru că eu am făcut lucruri bune la FCSB. Mă bucur să fiu din nou la această echipă, care îşi propune în fiecare an câştigarea campionatului şi să ajungă în grupele cupelor europene. Am venit înaintea unui meci foarte important pentru club şi îmi doresc din tot sufletul să încep cu dreptul. Eu am încredere în lotul din prezent, de asta am venit", a precizat el.Clubul de fotbal FCSB a anunţat, marţi, instalarea lui Nicolae Dică în funcţia de antrenor principal al echipei după demisia tehnicianului Anton Petrea.În vârstă de 42 de ani, Dică se află la al doilea mandat la FCSB, el mai conducând formaţia roş-albastră în perioada iunie 2017 - decembrie 2018.