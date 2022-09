Nicolae Dică: Păcat că nu am reuşit să marcăm! E, totuşi, un rezultat echitabil

Tehnicianul Nicolae Dică s-a declarat mulţumit de rezultatul de egalitate obţinut joi de FCSB în meciul disputat împotriva echipei Anderlecht, în grupele Conference League, relatează news.ro

”A fost un 0-0, dar a fost un meci bun din partea noastra chiar daca am schimbat mult faţă de echipa pe care am folosit-o în campionat. Păcat că nu am reuşit să marcăm. În Anglia am primit un penalti împotriva noastră, care nu a fost, iar azi nu am primit un penalti care mi s-a spus că a fost clar în favoarea noastră, dar nu a fost acordat.

E un rezultat, totuşi, echitabil. Noi ne jucăm şansa. Avem adversari puternici, West Ham care are un buget de sute de milioane, Anderlecht care are un buget de şase-şapte ori mai mare decât al nostru, chiar şi Silkeborg este o echipă puternică.

Am păstrat jucători pe bancă pentru a-i odihni, în perspectiva meciului din campionat. La Craiova o să avem un meci foarte dificil, cu un adversar foarte puternic”, a declarat Nicolae Dică la Pro Arena.

Echipa FCSB a terminat cu un scor egal joi, 0-0, meciul de pe Arena Naţională disputat împotriva echipei belgiene Anderlecht, într-un meci din etapa a doua a grupelor Conference League.