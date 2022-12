Nicolae Păun dă în judecată INS! Acesa spune că recenzarea romilor nu s-a efectuat corect

Nicolae Păun, președintele Asociației Partida Romilor Pro-Europa, va da în judecată conducerea Institutului Național de Statistică (INS), deoarece consideră că angajații acestei instituții nu eu efectuat corect recenzarea romilor din România, anunță partidaromilor.ro.

„Rezultatele recensământului în ceea ce privește populația romă din România sunt eronate, inexacte. Asta deoarece recenzorii de la INS nu au recenzat toate comunitățile de romi din România. În perioada recensământului, colegii mei din teritoriu mi-au atras atenția asupra faptului că recenzorii refuză să intre în comunități, să recenzeze romii. Am propus conducerii INS să colaborăm, în sensul să-i ajutăm pe recenzori să meargă la fiecare familie de romi în parte, dar am fost refuzați. Am spus încă din perioada recenzării că datele vor fi inexacte, după ce mi-au fost semnalate aceste nereguli, dar conducerea INS nu a luat nicio măsură. Prin urmare, săptămâna viitoare voi contesta în instanță rezultatele recensământului, deoarece sunt eronate, nu reflectă situația reală, numărul adevărat al romilor care trăiesc în România. Repet: zeci de comunități de romi din România au cerut să fie recenzate, au dorit să-și asume apartenența etnică, dar recenzorii INS nu au vrut să-i recenzeze. Asta deși le-am oferit ajutorul prin colegii mei din respectivele comunități. Cer renumărarea romilor din România, a gospodăriilor și a situației lor sociale, pentru a face o radiografie reală a membrilor acestei etnii”, a declarat Nicolae Păun, președintele APRPE.

Potrivit datelor publicate azi de INS, la ultimul recensământ au fost înregistrați doar 569.500 de romi, cu aproximativ 52.000 de romi mai puțini decât în 2011.

Nicolae Păun consideră că peste 300.000 de romi nu au fost recenzați anul acesta. Această cifră este rezultatul numărătorii paralele făcută de către membrii APRPE.