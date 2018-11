Nicolae Robu, FOC și PARĂ la ieșirea de la DNA: Eu sunt un om ultra cinstit, nu pot să nu fiu revoltat

Ieșire nervoasă a primarului Timișoarei, Nicolae Robu, la ieșirea de la DNA București.

"Sunt uluit, eu am ieșit în stradă și mai ies pentru o justiție independentă, dar nu independentă de persoane și de grupuri de interese. Eu sunt un om ultra cinstit. Singura mea avuție până la vârsta asta este onoarea și nu pot să nu fiu revoltat când cineva atentează la această avuție. De ce să fiu eu trimis în judecată? În cazul meu s-au vândut de aparatul primăriei două maghernițe cu o semnătură dată de mine, sub garanția că totul e legal sub garanția dată de de aparatul de specialitate", a declarat Nicolae Robu.

