Nicolae Robu: Nu am contracandidat în PNL pentru Primăria Timişoarei

Preşedintele liberalilor timişeni, Nicolae Robu, a declarat, vineri, că Biroul Politic Judeţean (BPJ) al PNL Timiş a încheiat lista cu opţiunile exprimate de cei care doresc să aspire la diferite funcţii în alegerile locale şi parlamentare şi că el nu are contracandidat intern, scrie Agerpres.

Potrivit acestuia, senatorul Alina Gorghiu şi-a exprimat opţiunea de a mai candida pentru un nou mandat din partea judeţului Timiş, alături de alţi patru aspiranţi, în timp ce pentru lista deputaţilor şi-au exprimat intenţia de a candida 22 de liberali. Pentru Consiliul Local Timişoara şi-au exprimat opţiunile 29 de aspiranţi, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş sunt trei aspiranţi, iar pentru consilieri judeţeni sunt 46 de aspiranţi.

"Nu am contracandidat intern pentru funcţia de primar al Timişoarei. (...) Am avut termen (joi, n.r.) de depunere a opţiunilor de candidatură la diversele poziţii care vor face obiectul alegerilor locale şi parlamentare, în ideea că vom avea alegeri anticipate. Pentru funcţia de primar avem candidaţi pentru toate primăriile unde avem deja primari - am luat decizia că toţi primarii care sunt în funcţii de edili vor fi candidaţi la această funcţie şi în continuare; nu vom face sondaj niciunde, ci avem încredere că toţi colegii primari actuali sunt cei mai buni primari pentru unităţile administrativ - teritoriale respective şi în continuare. Este cert că PNL va avea candidaţi în absolut toate localităţile. Lista va fi prezentată public la momentul oportun", a afirmat Nicolae Robu, într-o conferinţă de presă.

Liberalul a precizat că pe lângă cei care deja şi-au anunţat intenţia de a candida nu mai pot apărea şi alte nume, considerând că termenul a expirat joi. "În alegerile precedente nu am făcut bine că am făcut derogări de la termenul intern fixat", a punctat Nicolae Robu.

Şeful PNL Timiş a mai menţionat că alţi candidaţi impuşi de la Bucureşti nu pot veni.

"Este doamna senator (de Timiş, n.r.) Alina Gorghiu care şi-a depus opţiunea să candideze pentru un nou mandat la Senat din partea judeţului Timiş. Nu se pune problema să acceptăm pe altcineva; evident că va intra la votul intern la fel ca şi ceilalţi colegi", a precizat Nicolae Robu.

Pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Timiş au intrat în cursa internă a PNL Ciprian Bogdan, Alin Nica şi Alin Popoviciu.

Nicolae Robu a explicat că, potrivit statutului, va trebui să existe o aprobare pentru toţi candidaţii, dată de Biroul Politic Judeţean, apoi o validare a listei aprobate de BPJ, în Colegiul Director Judeţean, după care ceea ce este validat pleacă spre aprobare la Biroul Politic Naţional al PNL.

"Bucureştiul poate interveni cum doreşte, dar asta nu înseamnă că este şi oportun", a afirmat Nicolae Robu.

El a adăugat că nu au fost fixate deocamdată ţintele de scor în alegeri, dar aspiraţiile organizaţiei vor fi categoric mai sus faţă de alegerile locale şi parlamentare anterioare.

"Conform sondajelor suntem partidul de pe locul I, iar aceasta ne face să ne dorim o majoritate în Consiliul Local Timişoara şi în Consiliul Judeţean Timiş, preşedinţia Consiliului Judeţean şi principalele funcţii, inclusiv mai multe locuri în parlament", a conchis Nicolae Robu.