Nicolae Robu: 'Primăria Timişoara îşi va asuma proiectul Capitală Culturală Europeană'

Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a anunţat că Primăria Timişoara îşi va asuma proiectul Capitală Culturală Europeană, în urma ”numeroaselor scandaluri interne interminabile” care au făcut Asociaţia Timişoara 2021 ”total ineficientă şi au decredibilizat-o în ochii comunităţii”. Edilul cheamă alături, în proiect, instituţiile culturale, asociaţiile profesionale ale artiştilor, oameni de cultura, universităţi sau chiar cetăţeni de rând, potrivit news.ro.

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu (PNL), spune că instituţii importante cum e Opera Română, Teatrul Naţional sau Filarmonica Banatul nu mai vor să facă parte din Asociaţia Timişoara 2021.

”După cum se cunoaşte, deja de multă vreme Asociaţia Timişoara 2021 -Capitală Culturală Europeană funcţionează necorespunzător. Scandaluri interne interminabile au făcut-o total ineficientă şi au decredibilizat-o în ochii comunităţii, atât în componenta culturală a acesteia –am în vedere atât instituţiile culturale ale statului şi administraţiei publice locale, cât şi sectorul cultural independent, ong-urile culturale, asociaţiile profesionale ale artiştilor, oamenii de cultură exponenţiali, artiştii locali emblematici-, cât şi componenta economică şi cea civică, pur şi simplu. Este suficient să menţionez, spre exemplificare, faptul că instituţiile culturale cele mai puternice ale oraşului -Opera Română, Teatrul Naţional şi Filarmonica Banatul nu mai doresc să facă parte din Asociaţie-, iar pe de altă parte, că mediul economic refuză, pur şi simplu, susţinerea sa, sumele obţinute din partea acestuia în ultimii ani fiind derizorii –de ordinul doar al zecilor de mii pe an!”, a scris Robu pe Facebook.

Nicolae Robu mai arată că de mai multe ori a atras atenţia că lucrurile nu merg ”cum trebuie” la Asociaţie şi că aceasta ”este acaparată pe o direcţie pe care nu are ce căuta”.

”Subsemnatul am atras atenţia, în toţi aceşti ani, că lucrurile nu merg cum trebuie. Concluzia desprinsă în ultimul timp a fost că însuşi statutul asociaţiei facilitează tot ce se întâmplă rău, el fiind în contradicţie flagrantă cu principiile organizaţionale fundamentale. Am cerut insistent corectarea statutului şi, în Comitetul Director, în care subsemnatul sunt Preşedinte de Onoare, am avut impresia că se agreează acest lucru. Ei bine, tergiversarea acestui demers între timp şi atitudinea de ieri de refuz clar al noilor prevederi statutare, a colegilor de Comitet Director alţii decât viceprimarul Dan Diaconu, în bloc, mi-au devoalat indubitabil că Asociaţia este acaparată pe o direcţie pe care nu are ce căuta, fără nicio şansă de a face faţă misiunii pe care o are, iar eu, ca reprezentant legitim al cetăţenilor Timişoarei şi al oraşului însuşi, în plus ca ordonator de credite al de departe principalului finanţator –Primăria Timişoara- nu pot sta pasiv. A fi capitală culturală europeană este o şansă o dată-n viaţă. Timişoara nu o poate irosi, nu are voie să o irosească! Oraşul are potenţialităţi imense, şi culturale şi economice şi de orice natură şi numai dacă acestea continuă să fie ignorate se poate eşua în acest proiect. Iar de un eventual eşec, în percepţia publică, responsabil ar fi considerat, evident, nimeni altul decât Primarul”, a mai scris primarul.

Nicolae Robu a explicat şi care sunt motivele pentru care a decis să demareze demersurile pentru ca proiectul Capitală Culturală Europeană să fie asumat şi implementat de Primăria Timişoara.

”Iată, pe scurt, de ce am decis să demarez demersurile pentru ca începând de acum, proiectul Capitală Culturală Europeană, aşa cum este el angajat prin dosarul de candidatură, completat cu tot ce vom considera că ar fi binevenit să i se adauge, să fie implementat de Primăria Timişoara, oricum, principalul actant în cadrul lui. Chem alături de Primăria Timişoara –rog a se recepta această sintagmă în sensul ei din percepţia publică, drept ansamblu Consiliu Local – Aparat Executiv-, drept parteneri cu sarcinile deja asumate şi cu deschidere spre altele, Consiliul Judeţean Timiş, Ministerul Culturii şi Guvernul României. Chem, de asemenea, alături de proiect, comunitatea timişoreană: instituţiile culturale ale statului şi administraţiei publice locale; sectorul cultural independent / ong-urile culturale; asociaţiile profesionale ale artiştilor; oamenii de cultură exponenţiali; artiştii locali emblematici; universităţile –cu un apel special către Facultatea de Muzică şi Teatru şi Facultatea de Arte Plastice şi Design, ambele ale UVT-; actanţii industriilor creative, instituţiile economice (bănci, societăţi de producţie, agenţii de turism, societăţi prestatoare de servicii diverse); şcolile timişorene, de la nivelul primar până la cel liceal, cu un apel special către Liceul de Muzică şi Teatru ”Ion Vidu” şi Liceul de Arte Plastice; oraşele înfrăţite şi prietene din străinătate şi din România; cetăţenii pur şi simplu ai oraşului, cei pe care, în definitiv, proiectul trebuie să-i reprezinte şi care sunt primii chemaţi să se bucure de el; instituţiile mass-media”, a mai scris Robu.

Primarul a mai subliniat că persoanele care au făcut parte din echipa de proiect, de-a lungul timpului, are uşile larg deschise.

”Ţin să o spun explicit: toate persoanele care au făcut parte din echipa de proiect în lungul timpului, aducându-şi aportul la generarea, susţinerea în faţa juriului şi implementarea lui atât cât aceasta a fost făcută până în prezent au uşile noastre larg deschise. Fac un apel, de asemenea, către mediul politic, să se abţină de la a face din proiectul ”Timişoara Capitală Culturală Europeană” subiect de dispute politice, politicianiste, de jocuri de interese altele decât interesele Timişoarei, interesele României. Chiar într-un an electoral fiind!”, a mai scris Nicolae Robu.

Nicolae Robu a făcut, în final, un angajament, cum că proiectul va fi gestionat transparent.

”În zilele următoare, voi face publice / publici măsurile concrete luate, paşii pe care-i facem pe noul drum. În final, fac un angajament solemn în faţa dv.: proiectul va fi gestionat cu transparenţă totală, cinstit, corect, legal, numai şi numai în interesul oraşului şi al României! Şi al Europei, haideţi să ne obişnuim să o spunem, lăsând sfiala la o parte!”, a mai scris primarul Timişoarei.