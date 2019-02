Nicole Kidman, Rihanna și actorul Donald Glover se află printre cel mai bine îmbrăcate staruri de la Hollywood

Actrița australiană Nicole Kidman, cântăreața originară din Barbados Rihanna și actorul Donald Glover, cunoscut și sub pseudonimul muzical Childish Gambino, se numără printre starurile de la Hollywood cel mai bine îmbrăcate, potrivit People, scrie Mediafax.

Astfel, actrița mexicană Lupita Nyong'o - premiată cu Oscar pentru rolul din filmul "12 ani de sclavie/ 12 years a slave" (2013), de Steve McQueen - a fost descrisă de celebra publicație drept "o frumusețe inovatoare", iar artista americană Emma Stone - recompensată și ea cu un Oscar, pentru interpretarea din "La La Land" (2016), de Damien Chazelle - este "o romantică modernă".

Actrița australiană Nicole Kidman - premiată cu Oscar pentru rolul din "Orele/ The Hours" (2003), de Stephen Daldry - este "simbolul eleganței", Emily Blunt, "regina stilului jucăuș", iar actrița Tracee Ellis Ross, avangardistă.

Cântăreața de muzică country Kacey Musgraves, surpriza de anul acesta a galei Grammy, unde a primit trofeul pentru cel mai bun album, pentru "Golden Hour", este considerată simbolul nonconformismului, Rihanna are apariții care taie respirația, iar actrița Amber Heard este "bomba sexy".

De asemenea, actrița Julia Roberts, recompensată cu premiul Oscar pentru rolul din "Erin Brockovich" (2000), stăpânește la perfecție principiul "mai puțin înseamnă mai mult".

În ceea ce privește starurile masculine, tânărul actor Timothee Chalamet, nominalizat la Oscar în 2018, pentru rolul din "Call Me by Your Name", de Luca Guadagnino, este considerat o vedetă care impune tendințe.

Totodată, Donald Glover - cunoscut și ca Childish Gambino, interpretul hitului "This Is America", devenit, duminică, prima piesă rap din istorie recompensată cu Grammy pentru cel mai bun cântec - popularizează stilul vintage, iar Jeff Goldblum este un excentric.