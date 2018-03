Nicole Kidman va juca rolul principal într-o nouă miniserie HBO realizată de David E Kelley

Actriţa Nicole Kidman va juca rolul principal într-o nouă miniserie HBO care va fi realizată de David E Kelley, potrivit Screen Daily.

Citeşte şi: Lucian Isar continuă RĂZBOIUL cu Mugur Isărescu! Atac DEVASTATOR la adresa guvernatorului BNR: 'Pentru că s-a dovedit SLUGARNIC cu politicienii va fi DEMIS'

Intitulată „The Undoing”, miniseria va fi bazată pe romanul „You Should Have Known” (2014) al lui Jean Hanff Korelitz, scrie NEWS.RO.

Nu este deocamdată cunoscut numărul de episoade pe care îl va avea thrillerul psihologic în care Kidman va juca rolul unui terapeut.

Kelley va adapta cartea şi va fi şi producător executiv al miniseriei. Kidman şi Per Saari vor fi, de asemenea, producători executivi, prin Blossom Films, şi Bruna Papandrea, care a fost producător executiv al miniseriei „Big Little Lies”, va avea acelaşi rol acum, prin Made Up Stories.

Preşedintele de programe al HBO, Casey Bloys, a declarat: „Suntem încântaţi să continuăm relaţia creativă cu Nicole şi David şi abia aşteptăm ca acest show să prindă viaţă”.

La rândul ei, Nicole Kidman a spus: „David a creat un nou serial de forţă cu un rol feminin fascinant şi complicat în centru”.

La finalul anului trecut, HBO a anunţat că va produce un al doilea sezon pentru „Marile minciuni nevinovate/ Big Little Lies”, în care vor reveni Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern şi Zoe Kravitz. În plus, Meryl Streep se va alătura distribuţiei. David E Kelley, care a scris scenariul şi a fost producător executiv pentru primul sezon, îşi va relua aceste roluri pentru cel de-al doilea sezon al serialului.