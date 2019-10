Nicușor Dan a dat în judecată proprietarii unui bloc din București - FOTO

Candidatul declarat la Primăria Generală, Nicușor Dan, a ajuns să cheme în judecată locuitorii Capitalei. Pentru prima dată în istorie un ONG, Asociația Salvați Bucureștiul, a dat în judecată 70 de proprietari persoane fizice, proprietari de apartamente într-un bloc. căruia Nicușor Dan vrea să-i anuleze autorizația de construire, anunță cetateanul.net.

Singura „vină” a locatarilor de pe strada Maria Rosetti 38 este că și-au cumpărat apartamente într-un bloc ridicat și recepționat legal, acum mai bine de 5 ani. Acum trebuie să cheltuie banii și pe avocați.

Pe 11 ianuarie 2019, la mai bine de cinci ani de la recepția blocului, Nicușor Dan i-a cerut judecătorului să introducă ca pârâți toți proprietarii de apartamente din bloc, într-un al patrulea dosar, prin care Nicușor Dan cere anularea autorizației de construire. „Vă rugăm să puneți în discuția părților necesitatea introducerii în cauză a persoanelor indicate în tabel (n.r. anexat de Nicușor Dan) titulari ai drepului de proprietate sau ale altor drepturi reale asupra unităților care formează clădirea din strada Maria Rosetti nr. 38”, a scris Nicușor Dan în cererea depusă la Tribunal.

„Am fost chemați nejustificat în acest proces, nu avem nici cea mai mică legătură cu problemele pe care le invocă Nicușor Dan. În momentul în care noi am cumpărat apartamentele, nu era nimic în neregulă, am verificat de la documentele blocului, până la constructor, care este cel mai renumit din București. În al doilea rând, blocul a păstrat fațada vechii clădiri interbelice, care era în paragină, era un focar de infecție. Acest imobil este un progres pentru această zonă. După 5-6 ani de la construirea blocului, să vii să dai în judecată și să spui că am adus prejudiciu zonei este absurd. Acțiunea în instanță, pe lângă faptul că e nefondată, ne pune pe noi într-o situație foarte neplăcută. Ne forțează să participăm la ceva la care noi nu trebuie să luăm parte. Nu este în atribuția ONG-ului lui Nicușor Dan să cheme în judecată simpli cetățeni, care și-au cumpărat casele cu bună credință”, au declarat locatarii contactați de reporterii Cetățeanul.

Primarul sectorului 2, Mugur Toader, chemat la rândul lui în instanță la rândul lui și în acest dosar, s-a arătat surprins de faptul că ONG-urile doresc acum să se judece și cu cetățenii de rând. „Nu comentez fondul dosarului, deoarece Primăria este parte în proces. Nu mi se pare însă OK ca un ONG să vrea să se judece și cu simplii cetățeni ai Capitalei, chiar dacă legea îi dă voie să o facă”, ne-a spus primarul Sectorului 2.

Procesul are termen vineri, 25 octombrie, dar este probabil să se mai prelungească, dată fiind greutatea de a cita legal cei peste 70 de proprietari.