În pline negocieri cu PNL... Nicușor Dan, prezent la Congresul USR: 'Am venit să-mi salut vechi prieteni. Am speranța să fiu candidatul la Primăria Capitalei'

Nicușor Dan, fostul președinte al USR și fondator al partidului, a mers sâmbătă, la Teatrul Național din București unde are loc Congresul formațiunii, pentru a-și face lobby pentru candidatura la Primăria Capitalei.

Dan, care este încă foarte popular în rândurile ușeriștilor, existând în partid și o grupare numită a ”nicușoriștilor”, a declarat pentru Digi24.ro că nu mai este membru al partidului, dar a venit să își salute ”vechi prieteni”.

”Nu mai sunt membru de doi ani, am fost pentru o scurtă perioadă ca să-mi dau acea semnătură (pentru ca USR să poată înscrie candidații la alegerile europarlamentare pe lista Alianței cu PLUS - n.n.), am venit să-mi salut vechi prieteni”, a spus acesta.

”Eu cred că trebuie să existe un candidat unic al Opoziției la Primăria Capitalei, am speranța să fiu eu”, a declarat Nicușor Dan.

Facem precizarea că în prezent Nicușor Dan, deputat independent, se află în negocieri cu PNL pentru o candidatură la Primăria Capitalei. Potrivit unor surse apropiate negocierilor... Nicușor Dan ar vrea să candideze din postura de independent susținut de PNL, în timp ce liberalii și-ar dori înscrierea sa în partid.