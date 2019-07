Niculae Bădălău anunță apariția unei mega-structuri de control a alimentelor

Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a declarat joi într-o conferință de presă la sediul ministerului că se discută despre fuziunea ANPC și ANSVSA, institutii care se ocupă cu protectia consumatorilor si siguranta alimentelor.

„Ce am sesizat din discutiile mele cu colegii de la ANPC. Avem ANPC si ANSVSA cred ca urmatoarea etapa trebuie sa realizam o singura institutie. Trebuie sa cream o institutie puternica care sa se uite pe siguranta alimentelor si nu numai. Sunt agenti economici care nu respecta si in nebunia de a face un profit mare risca sa puna in pericol sanatatea oamenilor”, a zis ministrul Economiei.

