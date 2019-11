Niculae Bădălău ascute săbiile în PSD: Trebuie să lum decizii radicale. Vinovat e stafful de campanie, conducerea partidului, nu trebuie să ne mai ascundem

Niculae Bădălău este primul lider care cere execuții în PSD, după ce Viorica Dăncilă a pierdut alegerile prezidențiale! Șeful PSD Giurgiu spune că trebuie luate decizii radicale, iar vinovați pentru eșecul de la prezidențiale sunt cei din stafful de campanie și cei din conducerea partidului.

”Nu am avut un concept clar la nivel național de strategie, de aceea am luat acest rezultate dezastruoase. Vinovat e stafful de campanie și conducerea partidului, nu trebuie să ne mai ascundem. Eu am câștigat la Giurgiu, dar nu pe o strategie națională, ci pe una județeană. Trebuie să știm ce vrem să facem, că de 2-3 ani tot peticim lucrurile, asta ne-a costat mult, trebuie să luăm decizii radicale.”, a spus Bădălău la Antena 3.

Citește și: Simona Halep a făcut pasul cel mare! S-a căsătorit cu Toni Iruc .