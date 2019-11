Niculae Bădălău, despre 'BĂTAIA' cu Dragoș Benea, din CEX-ul PSD: 'Nu am dat, am luat'

Niculae Bădălău, fost ministru în echipa Vioricăi Dăncilă, a intervenit, miercuri seara, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu, ca să lămurească un zvon potrivit căruia s-ar fi bătut cu un coleg, Dragoș Benea, marți seara, în ședința CEX.

Bădălău i-a liniștit pe colegii săi că nu va candida, la anunțatul congres din februarie 2020, pentru vreo funcție în partid.

”Sunt răcit cobză, am stat toată ziua în pat. Nu am dat, am luat. Dragoș este prietenul meu. Nici nu puteam să mă ridic de pe scaun, dar să mă ridic de pe scaun!

Nu o să candidez pentru o funcție la Congres. Eu o să candidez la Giurgiu. La nivel național e aerul tare, nu prea înțeleg eu ce se întâmplă acolo. Și, atunci, prefer să nu. Eu demisionam și eu, dar nu avem din ce, că nu aveam nimic.”, a spus Niculae Bădălău.

