Niculae Bădălău, mesaj tranșant către profesori: 'V-am mărit salariile și atunci cerem...'

Senatorul PSD Niculae Bădălău a reafirmat joi, în cadrul unei conferinţe de presă, că priorităţile PSD sunt sănătatea şi educaţia, amintind investiţiile derulate în judeţul Giurgiu în domeniul asistenţei sanitare şi subliniind că, după mărirea salariilor, se aşteaptă o creştere a calităţii în învăţământ.

'Lucrăm la un proiect social-democrat în care central este cetăţeanul şi am discutat că ne vom ocupa de sănătate, învăţământ, astea sunt priorităţile noastre pe acest mandat. În conformitate cu ce am spus, avem investiţii la Spitalul Judeţean de 15 milioane de euro, suntem aproape gata în a finanţa şi spitalul de la Bolintin Vale cu 11 milioane de euro, urmând să discutăm şi de spitalul de la Ghimpaţi, care este în proprietatea consiliului local în acest moment, să îl transformăm în centru de urgenţă (...). Totodată, am vorbit cu Raed Arafat să facem în judeţ o staţie pentru un elicopter SMURD, care să acţioneze în cazul accidentelor de pe autostrada Bucureşti-Piteşti", a declarat Bădălău.

În ceea ce priveşte învăţământul, senatorul a afirmat că se aşteaptă o creştere a calităţii educaţiei în Giurgiu, deoarece promovabilitatea la examenele naţionale a situat judeţul pe ultimele locuri pe ţară în ultimii ani.

'La învăţământ - avem multe şcoli cuprinse în PNDL 2. În acelaşi timp, faţă de actul de învăţământ, sunt de părere că cetăţeanul giurgiuvean se chinuie să îşi trimită copilul la şcoală pentru avea o educaţie. Noi am mărit salariile profesorilor cu 20% şi atunci cerem calitate în învăţământ. Judeţul Giurgiu, în ultimii patru ani, a fost cam pe ultimul loc la promovabilitate la examenul de bacalaureat şi alte examene, asta înseamnă că nu am avut un management corespunzător. (...) Eu nu o să accept niciodată să facem compromisuri şi trebuie să regândim activitatea şi managementul la şcolile care nu au promovabilitate la bacalaureat (...). Trebuie schimbată abordarea şi trebuie o exigenţă mai mare în această zonă. Avem un abandon masiv în judeţ, mai ales în comunitatea de romi şi trebuie să găsim o soluţie, deoarece prin educaţie scade şi infracţionalitatea', a spus Niculae Bădălău, conform Agerpres.