Niculae Bădălău spune că PSD a avut în programul de guvernare demiterea Laurei Codruţa Kovesi: 'A fost eliminarea abuzurilor

Senatorul PSD de Giurgiu Niculae Bădălău a declarat joi, în cadrul unei conferinţe de presă, că PSD "nu a câştigat în lupta cu Codruţa Kovesi, cu DNA", ci a respectat programul de guvernare, care prevede eliminarea abuzurilor., scrie Agerpres.

'Majoritatea presei a spus că PSD a câştigat în lupta cu Codruţa, cu DNA, noi am avut şi avem în programul de guvernare eliminarea abuzurilor. Este foarte clar că DNA a avut probleme atât de management, de organizare, cât şi de soluţii profesionale, dar PSD nu a câştigat nimic, ci pur şi simplu a reuşit să pună cap la cap lucrurile ca să funcţioneze mai bine şi în justiţia română să nu se mai petreacă abuzuri de genul celor care au fost. PSD nu a avut o problemă cu Codruţa decât din punct de vedere managerial, pentru că s-au întâmplat faptele care s-au întâmplat la Ploieşti, cu Portocală etc., etc.. Dacă au fost sute de achitări, e clar că managementul acelei instituţii a fost defectuos', a afirmat Bădălău.El a spus că preşedintele României nu a făcut decât să respecte termenii Constituţiei, să respecte hotărârea Curţii Constituţionale şi să o pună în aplicare. 'Nu putea să facă altceva, că a făcut-o mai târziu sau mai devreme, e de discutat, dar altfel nu exista soluţie", a adăugat senatorul.

Citește și: SUA i-au prins în fapt pe nord-coreeni: Ce făceau oamenii dictatorului, în timp ce americanii încercau să se împace



În opinia sa, "lucrurile s-au îndreptat şi în Codul penal". "Nu avem pretenţia că e unul perfect, dar avem mulţumirea că e unul mai bun decât celălalt şi se pot petrece mult mai puţine abuzuri decât au fost până acum. Instituţiile trebuie să intre pe matca lor, justiţia trebuie să rămână liberă şi independentă, aşa cum este stipulat în Constituţie', a completat social-democratul.



În ceea ce priveşte suspendarea preşedintelui Klaus Iohannis, Bădălău a spus că acum nu ar mai putea fi o discuţie, deoarece acesta a pus în aplicare decizia CCR privind revocarea şefei DNA, ci numai dacă ar fi vorba de o încălcare a Constituţiei.



'Din punct de vedere constituţional, aşa cum noi, ca partid, anunţasem în urma unei analize, nepunerea în aplicare a unei hotărâri a Curţii Constituţionale de către preşedinte era clar o încălcare flagrantă a Constituţiei şi atunci puneam în discuţie suspendarea preşedintelui. Dar a pus în aplicare hotărârea Curţii, deci, nu mai era cazul. Suspendarea preşedintelui e un act de întrerupere a mandatului unui demnitar care are totuşi suportul populaţiei şi aleşii trebuie respectaţi. Facem o analiză pe Constituţie şi dacă dânsul o încalcă, suntem cu siguranţă de acord toţi cu suspendarea', a precizat Niculae Bădălău.