Nicuşor Bancu, jucătorul CSU Craiova: 'Sperăm că ne vom putea revanşa în noul sezon'

Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Nicuşor Bancu, a declarat, marţi, că noul sezon îl va începe cu gândul de a câştiga cele două trofee puse în joc, titlul şi Cupa României, el precizând că îşi doreşte să se revanşeze în faţa suporterilor după ratarea campionatului în ediţia 2020-2021 a Ligii I, potrivit agerpres.ro.

"Noi plecăm în noul sezon cu aceleaşi gânduri, Cupa şi campionatul. Cupa am reuşit să o aducem anul acesta, dar, din păcate, am ratat din nou campionatul, deşi am avut o şansă mare la un moment dat. Sperăm că ne vom putea revanşa în noul sezon. Aşa am zis de fiecare dată, că am învăţat ceva din anul precedent. Sperăm să facem o pregătire foarte bună în Austria, iar când ne întoarcem să câştigăm meciurile pe care le avem, mai ales cele de pe teren propriu pentru că acum revin şi suporterii şi cu siguranţă ne vor ajuta", a spus Bancu într-un interviu publicat pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Accidentat în ultimul meci din Liga I, fotbalistul speră să poată juca în Supercupă cu CFR Cluj.

"Începem sezonul cu Supercupa, sper să fiu şi eu apt de joc, deşi e cam greu de crezut. Dacă nu, le voi ţine pumnii colegilor. Noi am mai pierdut o Supercupă în faţa celor de la CFR Cluj la noi acasă. Dar anul ăsta sperăm să câştigăm noi, pentru că un trofeu e foarte important", a afirmat el.

"Această accidentare m-a ţinut departe de fotbal, dar sper să mă recuperez cât mai repede. Voi face încă un RMN şi sper să iasă bine. Sper să mă recuperez cât mai repede. Trag tare, merg la recuperare pentru că îmi doresc să nu stau cât a prezis medicul", a adăugat Nicuşor Bancu.

Jucătorul formaţiei Universitatea Craiova, Nicuşor Bancu, s-a accidentat la un genunchi în ultimul meci din Liga I, scor 0-0, cu Academica Clinceni, disputat la 26 mai. Diagnosticul medicilor a fost leziune de ligament colateral intern la genunchi.