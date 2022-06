Nicușor Bancu: Le-am zis înainte de meci colegilor că voi marca. Am avut puţin noroc, adversarul a alunecat

Nicuşor Bancu a declarat, sâmbătă seară, după meciul României cu Finlanda, că înaintea partidei le-a spus colegilor săi că va marca şi a precizat că a avut noroc la faza golului, relatează news.ro

“Ceva fantastic, le-am zis înainte de meci colegilor că vom marca. Aveam nevoie de cele trei puncte. Ne bucurăm că suporterii au fost alături de noi şi sperăm şi marţi să fie. Pentru marţi avem nevoie ca atacanţii să marcheze sau mijlocaşii. Puşcaş deşi a ratat acel penalti suntem alături de el. Am avut puţin noroc la gol, pentru că adversarul a alunecat şi am închis ochii şi am marcat”, a spus Bancu la Digi Sport.

El a precizat că tricolorii au meritat criticile de după primele două meciuri: “Am meritat cuvintele care n-au fost plăcute pentru noi, pentru că ştim că am dezamăgit. Al treilea eşec pentru noi era ceva dezastruos”.

Reprezentativa României a învins, sâmbătă seară, pe stadionul Giuleşti, cu scorul de 1-0 (1-0), selecţionata Finlandei, în etapa a treia a Grupei 3 din Divizia B a Ligii Naţiunilor. Acest succes vine după două înfrângeri în primele etape.

Golul a fost marcat de Bancu, în minutul 30.