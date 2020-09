Nicușor Dan a făcut atacuri dure la urne: Am votat cu sete!

Candidatul PNL-USR-PLUS la Primăria Capitalei, Nicușor Dan, a declarat duminică, după ce a votat, că și-a exprimat opțiunea „cu sete”.

„Astept de mult votul asta si am votat cu sete. Am votat sa scoatem din primaria Bucurestiului o caracatita de interese, neamuri, cumetri, nasi, fini, prieteni, care au tiunt in subdezvoltare orasul asta. De asta n-au fost in stare sa rezolve apa calda, daramite poluarea si traficul (...) Este o lupta de valori intre decenta si superficialitate fudula”, a declarat Nicușor Dan.

El a venit însoțit la vot de soție și fetiță.