Nicușor Dan aruncă în aer PNL (SURSE)

Recentele declarații ale primarului general vin să confirme tensiunile existente între diverse facțiuni din interiorul PNL, mai ales în contextul actual, al așteptatei rotații guvernamentale și al renegocierii unor ministere. Nicușor Dan, bazându-se pe susținerea explicită a consilierilor liberali apropiați de Ludovic Orban, precum și a celor de la USR și PMP, continuă jocul la offside față de partidul care l-a propulsat în fotoliul de edil al Capitalei.

Acesta a explicat că este, de departe, cea mai bună soluție a partidelor „de dreapta” din București, bucurându-se, conform propriilor declarații, de 20% încredere proprie, față de doar 8% în 2020. În aceeași zi, un atac virulent a venit la adresa sa din partea fostului președinte al PNL București, europarlamentarul Cristian Bușoi, care a afirmat despre cel căruia cu doar 3 ani în urmă îi făcuse campanie electorală: „Nu e în stare să rezolve probleme, dar e capabil să creeze unele noi.”

Parcă deloc întâmplător, nici aliatul de nădejde al lui Nicușor Dan, în persoana primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, nu pare să se dea în lături de la o intrare în cursa pentru PMB, judecându-i cea mai recentă declarație: „Nicuşor Dan şi Gabriela Firea au foarte mult hate, adică defavorabilitate [...] un candidat integru, competent, care a demonstrat că ştie administraţie, să facă ceva îi poate învinge pe amândoi.”

Având în vedere și rechizitoriul politic cu care Nicușor Dan se confruntă, am apelat la sursa noastră din interiorul PNL, un vechi și influent lider al fostului PDL, bine informat și conectat la discuțiile purtate în birorile din Aleea Modrogan, atât la nr. 1, cât și la nr. 22.

„Nicușor (Dan, n.r.) face bine jocul ăsta, după cum îl învață Orban, care doar asta mai are de jucat. Deja Tomac (Eugen Tomac, liderul PMP) și Drulă (Cătălin Drulă, liderul USR) i-au dat cu flit pentru polul de dreapta, iar ultimul as din mâneca lui a rămas primarul (Nicușor Dan, n.r.) De-aia toate declarațiile astea, în care se laudă singur, că are 20%. E posibil să aibă, însă problema e că în București alegerile se câștigă cel puțin cu cifra 3 în față, iar diferența de la 20% până la 100%, adică 8 din 10 bucureșteni îl detestă pe Nicușor, sau cel puțin râd de el. Ce vot politic să aduci în plus, atât de disciplinat, cât să mai aduni încă cel puțin 15%, pe lângă cei 20%, ca măcar să speri că ai o șansă? După ce ai blocat toate proiectele mari de infrastructură, ai blocat firmele de construcții, nu ai rezolvat nici termoficarea, nici traficul, nici problema câinilor vagabonzi, cu ce promisiuni să te prezinți în fața oamenilor la anul? Că faci festivaluri și blochezi drumuri în week-end? Păi asta făcea Firea și o înjurai. Iar la noi (în PNL, n.r.) e jale, pentru că toți așteaptă decizia de la Cotroceni privind rotația, generalul (Nicolae Ciucă, n.r.) nu știe când va primi ordinul, la București toți se agită să prindă câte ceva, jumate din șefii de sectoare se văd miniștri, iar de organizare nu se ocupă nimeni. Avem o lipsă de direcție cum nu a fost vreodată. Urmează vara, nimeni nu va face nimic, iar la toamnă, când se stabilizează situația la guvern, o să ne dăm seama că nu putem merge cu Nicușor candidat, ceea ce știam de când am făcut alianța cu PSD. Iar atunci o să fim de căruță: nici să ne dezicem de el peste noapte nu vom putea, că lumea nu e proastă, după ce l-am susținut 3 ani și i-am votat toate aberațiile, dar nici să mergem cu el la pierdere pentru un nou mandat nu vom avea cum. Așa că ori scoatem din pălărie un nume greu și capabil de luptă, gen Rareș (Rareș Bogdan, n.r.) sau Ilie (Ilie Bolojan, n.r.), ori vom constata în vara viitoare că ne încolonăm să o susținem pe Gabi (Gabriela Firea, n.r.)” ne-a mărturisit cu năduf sursa noastră.