Promisiunea lui Nicuşor Dan: 'În 2-3 ani, problema căldurii nu o să mai fie o problemă reală în Bucureşti'

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, estimează că peste doi-trei ani problema căldurii nu va mai fi una reală în Bucureşti, deoarece investiţiile vor permite readucerea reţelei de termoficare la nivelul de acum zece ani, potrivit Agerpres.

"Anul viitor o să avem cam 15 şantiere deschise, pentru că foarte curând o să semnăm contracte pe segmentele care vin din bani europeni şi o să ajungem să facem - pentru că e obligatoriu, conform contractului - 50 de kilometri pe an. Şi atunci, iarna viitoare o să fie mult mai bine decât iarna asta. În doi-trei ani, problema căldurii nu o să mai fie o problemă reală în Bucureşti", a declarat edilul general la B1Tv.

El a menţionat că aproximativ 30 de kilometri de reţea de termoficare ar fi trebuit reparaţi în fiecare an, dar că acest lucru nu s-a întâmplat.

"Reţeaua principală are 1.000 de kilometri şi mai sunt 3.000 de kilometri pe reţele secundare, dar acolo pierderile sunt mai mici, pentru că distanţele sunt mai scurte. Reţeaua principală, dacă o întreţii, ar trebui să ai un ritm cam de 30 de kilometri pe an, ca să nu ai niciodată probleme. Problema este că noi, ani de zile, am făcut cinci-şase-şapte kilometri, şi atunci kilometrii de conductă care nu sunt schimbaţi s-au acumulat. Ca să o refacem cu totul durează 20 de ani. Dar ca să ne întoarcem unde eram ca şi calitate a serviciului acum zece ani, durează doi-trei ani", a precizat Nicuşor Dan.

Edilul general a adăugat că actuala situaţie în ce priveşte termoficarea este "rezultatul inacţiunii de cel puţin zece ani de zile". În acest sens, a menţionat că în ultimii zece ani, în ce priveşte obligaţiile de plată la termie, s-au alocat anual mai puţin de 700 de milioane de lei, în condiţiile în care necesarul era de 950 de milioane. Astfel, în aceşti zece ani, s-au acumulat 2,5 miliarde de lei neachitaţi, bani care ar fi putut fi folosiţi pentru investiţii, a mai precizat Nicuşor Dan.