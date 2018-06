Nicuşor Dan, despre Codul administrativ: 'Duce administraţia publică locală la bunul plac al primarului'

Deputatul Nicuşor Dan a susţinut marţi că proiectul de Cod administrativ face ca administraţia publică locală să ajungă la bunul plac al primarului, dând ca exemplu faptul că secretarul unei primării va intra în aparatul de lucru al edilului şi astfel şi-ar putea pierde independenţa.

"Codul administrativ este o lege care duce administraţia publică locală la bunul plac al primarului, deci e legea bunului plac al primarilor. În primul rând, avem o mare problemă de legalitate. În administraţia publică locală sunt mii de acte administrative anulate de instanţele judecătoreşti. Ce se întâmplă prin Codul administrativ - prefectul nu mai e înalt funcţionar public, devine politic şi există şi o funcţie în cadrul aparatului prefectului, cea de secretar, care însă este subordonat nemijlocit prefectului, deci îşi pierde autonomia pe care o avea până acum. La fel în cadrul administraţiei publice locale, cel care trebuie să avizeze de legalitate tot ce se întâmplă, secretarul, îşi pierde independenţa, este inclus în aparatul de lucru al primarului", a afirmat Nicuşor Dan la Palatul Parlamentului.

Potrivit acestuia, în prezent, secretarul primăriei asigură legalitatea unui proiect de hotărâre înainte să intre în consiliul local, iar în proiectul de Cod administrativ această prevedere a dispărut.

"Proiectele de hotărâre pot să intre în dezbaterea consiliului local sau judeţean fără să mai fie avizate de secretar", a subliniat Nicuşor Dan.

El a adăugat că primarul nu mai trebuie să semneze tot ce se întâmplă în interiorul administraţiei publice locale.

"O să vă dau un exemplu să înţelegeţi de ce e nociv: defrişarea care s-a întâmplat în Parcul Tineretului în urmă cu două săptămâni. Acolo am avut un director al Direcţiei de mediu care a refuzat să semneze, a fost înlăturat, am avut un următor director al Direcţiei de mediu din primărie care a refuzat să semneze, i s-a sugerat să plece în concediu şi adjunctul Direcţiei de mediu, în cele din urmă, a semnat această decizie de defrişare. În situaţia în care se va ajunge la o răspundere administrativă civilă sau penală, primarul nu va avea de-a face cu această decizie, deşi, evident, el este cel care a făcut presiuni pentru ca lucrul acesta să se întâmple. Este o aruncare a responsabilităţii către directori, în condiţiile în care primarul are pârghii ca să le spună ce să facă", a menţionat deputatul.

Nicuşor Dan a precizat că un alt punct important al codului este schimbarea majorităţii cu care se iau decizii referitoare la patrimoniu.

"O majoritate simplă poate să decidă să transfere o activitate împreună cu patrimoniul către nişte companii fără să aibă, cum era până acum, acceptul Opoziţiei, prin acel vot de două treimi", a explicat el.

Acesta e nemulţumit şi de faptul că i s-a diminuat "considerabil" rolului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru că autoritatea locală "poate să îşi decidă singură organigrama".

"Funcţionarea consiliilor locale şi judeţene rămâne la fel de opacă. Au fost multe propuneri care ar fi putut să transparentizeze. De exemplu, şedinţele comisiilor consiliilor locale sau judeţene să devină publice sau de iniţiativa cetăţenească prin care mai mulţi cetăţeni să iniţieze proiecte de leg, nu au trecut de comisie", a încheiat el.