Nicușor Dan, după ce a spus că este la egalitate cu o 'panaramă': 'M-am referit la două agitatoare care promovează fake news-uri despre mine'

Nicușor Dan a transmis luni seară că nu a folosit interpretarea vulgară a cuvântului „panaramă" atuncî când a afirmat luni că este „din păcate, suntem cam la egalitate”, în contextul în care Dan a prezentat, sâmbătă, un sondaj de opinie în care principala sa contracandidată la primăria Capitalei, Gabriela Firea (PSD), este cu 2,5 procente în urma sa.

„Înțeleg că există diverse interpretări ale mesajului meu de astăzi.

Ca să fie totul foarte clar:

1. Nu am folosit interpretarea vulgară a cuvântului "panaramă". Pentru mine, acest cuvânt are interpretarea comună de persoană ridicolă care caută scandalul. Sunt de 20 de ani în spațiul public și nu am folosit niciodată vulgarități.

2. Persoanele pe care le-am avut în vedere sunt cele două agitatoare care vin și fac zgomot în fața sediului, care au perturbat mai multe evenimente electorale și care sunt invitate constant în prime-time exact la televiziunile care promovează fake news-uri despre mine”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.