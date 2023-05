Nicuşor Dan: La invitaţia FRF, am fost să văd Trofeul Under 21, care a sosit la Bucureşti în avanpremiera turneului final al Campionatului European de fotbal UE

Primarul Capitalei Nicuşor Dan a precizat că, sâmbătă, la invitaţia Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a fost la ARCUB, unde este expus Trofeul Under 21, care a sosit la Bucureşti în avanpremiera turneului final al Campionatului European de fotbal UEFA Under 21. Campionatul are loc în perioada 21 iunie - 5 iulie, a adăugat edilul general, potrivit news.ro.

„La invitaţia Federaţiei Române de Fotbal, am fost astăzi la ARCUB, unde este expus Trofeul Under 21, care a sosit la Bucureşti în avanpremiera turneului final al Campionatului European de fotbal UEFA Under 21”, a scirs Nicuşor Dan, sâmbătă pe Facebook.

El a mai spus că se va desfăşura Campionatul, în perioada 21 iunie - 5 iulie.

„Este încă o dovadă că Bucureştiul devine oraş gazdă pentru competiţii sportive de mare anvergură. În cadrul evenimentului, vor fi 15 meciuri în care vor juca Italia, Spania, Franţei, Croaţia şi desigur, România. Trofeul pe care îl va primi campioana Europei va rămâne expus la Centrul Cultural ARCUB (strada Lipscani nr. 84-90) astăzi şi mâine, între orele 10:00 şi 20:00. Mergeţi să-l vedeţi!”, a conchis Dan.