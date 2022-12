Nicuşor Dan, la punerea în circulaţie a primelor 15 tramvaie noi: Este un moment de bucurie pentru Bucureşti / Foto

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a făcut o scurtă călătorie cu unul dintre cele 15 tramvaie noi ce au fost puse în circulaţie, sâmbătă, pe linia 41 din Bucureşti, anunță Agerpres.

"Este un moment de bucurie pentru Bucureşti, primele 15 din cele 100 de tramvaie pe care le avem contractate cu Astra Arad. În afară de cele 100 de tramvaie, mai avem în ultima fază a achiziţiei 100 de autobuze electrice, bani europeni, ca tramvaiele, 100 de troleibuze, bani din fondul de mediu. De asemenea, o să lansăm curând achiziţia pentru 22 de troleibuze, pentru care ne-a fost acceptată finanţare prin PNRR şi, de asemenea, am mai depus şi solicitări, dar suntem în competiţie cu alte localităţi, pentru alte 44 de alte tramvaie şi solicitare de finanţare pentru 150 de alte autobuze", a afirmat Nicuşor Dan.

El a mai spus că investiţiile sunt estimate la 1 miliard de euro, bani europeni sau nerambursabili atraşi pentru Bucureşti.

"Am încercat în anii aceştia să ne concentrăm pe lucrurile importante, 200 de milioane de euro aceste tramvaie, 500 de milioane de euro pentru care am lansat achiziţia - modernizarea liniilor de tramvai, 200 de milioane de euro investiţii în reţeaua de termie, pentru care am atribuit deja şi s-a început proiectarea şi din primăvară o să vedeţi lucrările, 50 de milioane de euro autobuze electrice, 50 de milioane de euro troleibuze. Asta înseamnă 1 miliard de euro bani europeni sau nerambursabili pe care îi atragem prima oară pentru Bucureşti şi asta cred că trebuie să facă primarul", a arătat Nicuşor Dan.