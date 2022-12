Nicuşor Dan merge să umple sacul cu bani la PNL: Abia aştept discuţia cu conducerea centrală, vreau să vorbim despre buget

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, că "abia aşteaptă" o discuţie cu conducerea centrală a PNL, cu care vrea să vorbească despre cum se împarte bugetul între municipalitate şi primăriile de sector, anunță Agerpres.

Afirmaţiile vin în contextul în care preşedintele liberalilor, premierul Nicolae Ciucă, a declarat, vineri, că Organizaţia Bucureşti a PNL va trebui să gândească, până la sfârşitul lunii ianuarie, un plan în zece puncte cu termene de implementare în prima jumătate a anului viitor pentru primarul Nicuşor Dan, iar în funcţie de realizările acestuia se va decide dacă îl mai sprijină sau nu în Consiliul General.

"La Bucureşti există o coaliţie care funcţionează. Luni o să avem o şedinţă de consiliu general, o să vedeţi că proiectele care sunt depuse pe ordinea de zi o să treacă. Ele sunt propuse de primar, de viceprimarul de la PNL, de viceprimarul de la USR, această coaliţie funcţionează la Bucureşti. În ceea ce priveşte discuţia cu conducerea centrală a PNL, abia o aştept. Vreau să discutăm despre Bucureşti cu conducerea centrală a PNL. Vreau să discutăm despre buget, vreau să discutăm despre cum se împarte bugetul între Primăria Capitalei şi primăriile de sector, vreau vorbim despre toate aceste subiecte şi abia aştept această discuţie. (...) Vreau să discutăm foarte serios ce facem cu oraşul ăsta", a declarat Nicuşor Dan.

Întrebat de jurnalişti cum va mai pune în practică proiectele în Consiliul General fără o majoritate, edilul a răspuns: "Această majoritate există, funcţionează (...). Cred că partidele de dreapta şi cu mine avem o obligaţie faţă de bucureşteni să ne respectăm programul cu care am candidat împreună şi mai ales să nu lăsăm Bucureştiul pe mâna PSD".

El a dat câteva exemple privind realizările de până acum.

"Bineînţeles că am un plan în privinţa acestui oraş. De exemplu că am semnat 200 de milioane de euro pentru termie, de exemplu că dăm drumul la tramvaie, de exemplu că suntem în faza finală de achiziţie cu troleibuzele şi cu autobuzele electrice, de exemplu că am semnat atribuirea pentru semaforizare inteligentă. Toate acestea sunt realizări ale unui program cu care ne-am angajat şi cu care am venit în faţa cetăţenilor", a explicat primarul Capitalei.