Nicușor Dan nu a 'salvat' Capitala! Edilul va candida din nou pentru funcția de primar: 'Eu vreau, desigur. Şi voi candida, da!'

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat luni la Europa FM, despre o nouă candidatură la Primăria Capitalei că el îşi doreşte şi va candida. ”Am găsit un oraş în faliment şi l-am făcut credibil financiar”, a mai spus edilul.

Primarul Capitalei a fost întrebat cum comentează ultimul sondaj care îl dă cu un procent de 8%. ”Nu cred în acest sondaj, nu cred în modul în care el a fost transpus în media. Am văzut un sondaj în care aveam 23, eu ca persoană individuală în condiţiile în care celelalte partide aveau candidaţi… în fine. Putem să facem o evaluare, au trecut doi ani şi jumătate: ce pot să spun este că am găsit un oraş în faliment şi l-am făcut credibil financiar. După ani de zile în care sistemul de termoficare mergea de la an la altul mai rău el merge spre bine, deşi mai avem mult. De la mai rău mergem spre mai bine”, informează NEWS.RO.

A anunțat că va candida

Întrebat dacă va mai candida pentru un nou mandat, Nicuşor Dan a spus: ”Eu vreau, desigur. Şi voi candida, da”.

El a mai spus că problema este că ”oraşul acesta a fost foarte, foarte prost administrat 30 de ani”.

”E ca în medicină: în momentul în care un organism se adânceşte în boală îi ia mult mai mult timp ca să-şi revină. Am luat un oraş în faliment: în 2020 trebuia să rostogolim o datorie de 555 de milioane de lei şi nu aveam nicio bancă să împrumute şi noroc că a venit BERD pe ultima sută de metri. Noi în 2022 şi în 2023 am avut de făcut acelaşi exerciţiu: să rostogolim 555 de milioane şi am avut subscriere dublă – am recâştigat încrederea pieţei financiare şi aşa cum este zona financiară aşa au fost toate celelalte zone şi când ai un organism bolnav durează până când să-l faci sănătos”, a arătat primarul.

Gabriela Firea este susținută de președintele PSD, Marcel Ciolacu

„Gabriela Firea e, orice s-ar întâmpla, candidatul PSD la Primăria Capitalei. (...) Nicușor Dan e un om inteligent, dar administrația nu e pentru oricine. Ați văzut ce au făcut acești oameni noi, și la Brașov. În acest moment nu au făcut față acești oameni noi”, a spus Marcel Ciolacu la data de 6 martie, la România TV, întrebat dacă va candida el însuși la primăria Capitalei.