Nicuşor Dan reacționează, după ce Alianța USR+PLUS a câștigat la ÎCCJ: 'Mă bucur că a fost admisă, în ciuda stângăciilor procedurale'

"Mă bucur că a fost admisă contestaţia depusă de Alianţa USR-PLUS la decizia BEC, în ciuda stângăciilor procedurale. Aceasta este esenţa democraţiei, ca cetăţenii să găsească pe buletinele de vot şi opţiunea pe care doresc să o aleagă", a scris, vineri seara, pe Facebook, Nicuşor Dan.

USR şi PLUS pot candida împreună la alegerile europarlamentare, după ce ICCJ le-a admis vineri seară contestaţia la decizia BEC care interzicea participarea alianţei celor două partide la scrutin.

ICCJ a acceptat contestaţia celor două partide, decizia BEC fiind astfel anulată. Decizia pronunţată vineri seară de ICCJ este definitivă.

"Admite contestaţia formulată de contestatorii Uniunea Salvaţi România, Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate şi Alianţa 2020 USR PLUS. Anulează Decizia nr. 3D/07.03.2019 emisă de Biroul Electoral Central. Admite protocolul de constituire a alianţei electorale „Alianţa 2020 USR PLUS”. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 08 martie 2019", a decis vineri seară instanţa.

USR şi PLUS, precum şi Alianţa 2020 USR PLUS au contestat vineri dimineaţă decizia BRC prin care ţnscrierea alianţei electorale Alianţa 2020 USR - PLUS pentru alegerile europarlamentare din 26 mai a fost respinsă.

Potrivit deciziei BEC, în Registrul partidelor politice figurează că Nicuşor Dan este preşedintele USR, iar Raluca Daneş este preşedintele PLUS.