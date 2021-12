Nicușor Dan ar putea pierde dreptul de reprezentare juridică a Consiliului General în instanță / UPDATE Proiectul a fost respins, PNL a părăsit ședința / PSD nu

Nicușor Dan ar putea pierde dreptul de reprezentare juridică în instanță a Consiliului General și se dorește contractarea unei case de avocatură, iar de procedurile aferente se va ocupa șeful direcției juridice, Adrian Iordache, potrivit unui proiect care a fost propus pe ordinea de zi suplimentară a CGMB, obținut de HotNews.ro. Din cauza proiectului, ședința de Consiliu programată pentru ora 15.00 a început cu întârziere de două ore și jumătate.

UPDATE Proiectul a fost respins deoarece majoritatea consilierilor USR au votat împreună. Întrucât nu a existat consens, grupul consilierilor PNL a părăsit sala și ședința a fost închisă. PSD nu a participat la ședință.

Principalele declarații despre acest proiect:

Răzvan Solcolovici, consilier general PNL, a propus suplimentarea ordinii de zi, iar proiectul de hotărâre să fie introdus la punctul 1. Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi cu 20 de voturi pentru, deoarece în sală au fost prezenți 33 de consilieri - grupul PSD a lipsit.

Răzvan Socolovici a propus un amendament: ”Art. 11 se modifică și va avea următorul conținut: Se împuternicește președintele de ședință a CGMB să semneze mandatele reprezentanților desemnați în urma procedurii prevăzute în cuprinsul prezentei hotărâri”.

Andrei Rigu, USR, a propus și el un amendament: ”În primul rând acest proiect este transmis pe ordinea de zi suplimentară după ora anunțată pentru ședința Consiliului General, respectiv după ora 15.00. În al doilea rând acest proiect de hotărâre nu a trecut prin Comisia Juridică a Consiliului general. Este primul proiect de hotărâre din mandatul acesta care nu ajunge la Comisia juridică. Alte 527 de proiecte au trecut prin Comisia juridică și majoritatea au primit avize pozitive. Prin urmare consider că acest proiect de hotărâre trebuie analizat mai bine întrucât are niște implicații care privesc toți consilierii generali, atât pentru hotărârile Consiliului General adoptate înainte de această dată cât și pentru cele ulterioare. Pentru o diferențiere între ele am formulat un amendament, transmis tuturor colegilor consilieri: Mandatul dat directorului Direcției juridic va fi exercitat doar în ceea ce privește hotărârile CGMB adoptate începând cu 2 decembrie 2020. Pentru hotărârile adoptate înainte, mandatul va fi exercitat de primarul general al municipiului București. Rațiunea introducerii acestui amendament este pentru a asigura reprezentarea intereselor cetățenilor și Consiliului general din acest moment și raportat la hotărârile Consiliului General din mandatul anterior. Eu personal cred că primarul general poate să reprezinte mai bine interesele Consiliului General cu privire la acele hotărâri decât poate să o facă directorul Direcției Juridic”

Ana Maria Gram, consilier USR: Cine va semna contractele de asistență juridică?

Andrei Badiu, consilier PNL: În mod normal primarul general semnează contractele de asistență juridică deoarece procedura de achiziție este realizată de un departament din subordinea sa. Mandatele se referă la poziția procesuală pe care o va avea reprezentantul în dosar.

Ambele amendamente au fost respinse.

Ana Maria Gram: Dar președintele de ședință va avea mandat de la Consiliul general?

Andrei Badiu: Eu nu văd alt mandat decât să ne apărăm propriile acte, cu toate armele.

Ana Maria Gram: Am văzut raportul de specialitate, în care domnul director de la juridic atrage atenția asupra mai multor probleme și face o recomandare ca proiectul să fie elaborat conform prevederilor juridice menționate.

Andrei Badiu: Singura problemă a Direcție Juridice este în momentul în care vom avea o poziție procesuală diferită față de primarul general. Moment în care directorul trebuie să ne comunice că ne aflăm într-un conflict de interese. Și în acele puține situații, fiindcă bă nuiesc că nu vor fi multe.

Ana Maria Ciceală: Am trei observații. În primul rând nu există avizul Comisiei Juridice. Nici nu avea cum să fie deoarece proiectul a venit după ora la care a fost convocată ședința. Deci nu văd cum putea fi convocată ședința după ce a început ședința de Consiliu General. Susțin amendamentul depus de colegul meu Andrei Rigu ca un fel de compromis, dar aș vrea să dezbatem mai bine acest drept de reprezentare a CGMB. Trei, domnul Badiu spunea că trebuie să ne apărăm mereu propriile acte administrative. Dar, de exemplu, hotărârile de înființare a companiilor municipale, hotărârile de confirmare a înființării companiilor municipale după hotărârea Curții de apel de desființare sunt încă în instanță. Oare trebuie să le apărăm și pe acelea. Și sunt multe exemple de hotărâri care nu merită apărate și cetățenii ne-au votat pe toți pe niște lucruri pe care noi le-am promis că le vom face când vom ajunge în CGMB, inclusiv să nu apărăm ilegalitatea, să avem un urbanism mai bun și să întoarcem hotărârile care adoptă planurile urbanistice zonale nelegale.

Andrei Badiu: Dacă noi nu suntem de acord cu un act administrativ pe care l-am emis, putem oricând să-l revocăm și să ne însușim revocarea lui. Am reușit să mutăm administrarea Bucureștiului ori în instanță, ori pe Facebook. Cu niciuna din ele nu sunt de acord. Nu facem administrație nici în instanță nici pe Facebook. În instanță sunt niște spețe deservite justiției să se pronunțe dacă sunt legale sau nu. (...) Nu putem spune că vom confirma companiile. Împreună am votat dizolvarea lor.

Secretarul general al Primăriei: Acest proiect de hotărâre îndeplinește condițiile de a intra în două comisii de specialitate: Comisia Juridică și Comisia Economică. Avem un raport al Comisiei Economice. Legiuitorul nu a precizat clar să avem raportul Comisiei Juridice.

Cătălin Deaconescu, PNL: Sper să fie ultima dată în acest mandat când stăm mai bine de două ore și jumătate să începem o ședință extraordinară convocată de primarul general. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de convocare, vă rog domnule primar general să nu mai convocați fiindcă este a nu știu câta oară când trece ora din convocator și se mai găsesc unii înțelepți care să mai pună lucruri în discuție, să propună amendamente.

Primarul general, Nicușor Dan, nu a scos un cuvânt despre acest proiect.

Proiectul a fost respins cu 18 voturi pentru, două împotrivă, 10 abțineri.

Răzvan Socolovici: ”Având în vedere că pe acest proiect au existat discuții pe grupurile politice din cadrul Consiliului General și faptul că suntem o alianță formată din trei partide care sprijină un primar independent, consensul este crucial. Având în vedere că acesta nu există pentru acest proiect, noi vom părăsi ședința”.

.................................

În campania electorală, Nicușor Dan a anunțat că primul om pe care îl va da afară din Primăria Capitalei dacă va ajunge primar este Adrian Iordache, pentru că nu și-a făcut treaba așa cum trebuie în ultimii ani, drept dovadă „sute de acte emise de primărie” au fost anulate definitiv în instanță, sub semnătura directorului Direcției Juridice.

Primarul general a primit dreptul de a reprezenta în instanță Consiliul general printr-o hotărâre din 2013.

Potrivit informațiilor obținute de HotNews.ro, miza acestei decizii ar fi PUZ-urile coordonatoare ale celor cinci sectoare și faptul că Nicușor Dan a retras recursul pentru PUZ-ul de la sectorul 6. Un alt motiv a fost că Primăria Capitalei se află în poziție antagonică cu Consiliul General și trebuie reprezentați separat, astfel încât fiecare să își apere propriile interese.

Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre propus pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de marți seară a CGMB este semnat de toate grupurile politice - PSD, PNL, USR.

Acesta prevede următoarele:

"1. Se revocă Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 171/31.05.2013.

2. Se aproba achizitionarea de servicii de consultanta, asistenta si/sau reprezentare juridica a intereselor Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

3. Se imputerniceste Directorul Directiei Juridic, pentru a efectua demersurile necesare in vederea punerii in aplicare a procedurii privind achizitionarea de servicii de consultanta, asistenta si sau/reprezentare juridica a intereselor Consilului General al Municipiului Bucuresti.

4. În plus fata de serviciile mentionate in cuprinsul art. 2, se imputerniceste Directorul Directiei Juridic, pentru a efectua demersurile necesare in vederea punerii in aplicare a procedurii privind achizitionarea in regim de urgenta a serviciilor de consultanta, asistenta si sau/reprezentare juridica, in vederea intocmirii/depunerii actelor de procedura neces reprezentarea, in instanta, a intereselor Consilului General al Municipiului Bucuresti, in cazul termenelor afectate de urgenta.

5. In cazul actelor procesuale afectate de termene de decadere, inclusiv formularea unor cai de atac si in situatia in care procedura de achizitie a serviciilor de asistenta si/sau reprezentare juridica nu poate fi realizata pana la implinirea termenelor respective, Directia Juridic, prin Director, va indeplini toate procedurile si actele procesuale necesare apararii intereselor Consilului General al Municipiului Bucuresti. Ulterior desemnarii reprezentantilor, conform procedurii de achizitie a conform art. 2 si art. 3, Directorul Directiei Juridic va comunica in cel mai scurt timp toate actele indeplinite reprezentantilor selectati in vederea continuarii/completarii apararilor sau actiunilor formulate.

6. Mandatul dat Directorului Directiei Juridice, precum si mandatul pe care îl vor exercita reprezentantii selectati în urma procedurilor mentionate în cuprinsul art. 3 si art. 4 va fi exercitat cu buna-credinta și cu evitarea conflictului de interese al reprezentantilor.

7. În exercitarea mandatului conferit conform prezentei hotarari, reprezentantii Consilului General al Municipiului Bucuresti vor formula toate apararile, vor invoca toate exceptiile, vor exercita orice cale de atac ordinara sau extraordinara in vederea apararii intereselor si actelor emise de Consilului General al Municipiului Bucuresti.

8. În termen de maxim 5 zile de la finalizarea procedurii de selectie conform prezentei hotarari, Directorul Directiei Juridic va transmite persoanelor selectate toate cererile de chemare in judecata, apararile formulate precum si hotararile judecatoresti pronuntate, daca este cazul, in vederea formularii apararilor sau exercitarii cailor de atac, ordinare sau extraordinare, in cauzele respective.

9. În cauzele afectate de anumite termene de prescriptie sau decadere transmiterea documentelor mentionate la art. 8 se va realiza in cel mai scurt timp si cu prioritate.

10. Pentru indeplinirea actelor procesuale de dispozitie reprezentantii vor solicita un mandat expres din partea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

11. Se imputerniceste Presedintele de Sedinta al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, sa semneze contractele incheiate pentru a asigura serviciile de consultanta, asistenta si/sau reprezentare juridica, contractele de asistenta juridica si mandatele reprezentantilor desemnati in urma procedurii prevazute in cuprinsul prezentei.

12. Directia Juridic, directiile din cadrul aparatului de specialitate a Primarului General dar si Presedintele de sedinta al Consiliului General al Municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari".

Adrian Iordache a lucrat toată viața sa numai la Primăria București. În 2000 s-a angajat consilier juridic, iar peste numai un an a fost avansat Șef Serviciu consilier juridic.

Între 2002 și 2003 (mandatul lui Băsescu) a fost Director General al Direcției Generale Juridice.

Din 2003 este Director Executiv al Direcției Juridice la Primăria Municpiului București.