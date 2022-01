Nicușor Dan toarnă gaz pe foc: NU vrea să discute cu liderul sindical de la STB

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, susține că este deschis la dialog cu greviștii de la STB, dar nu cu actualul lider de sindicat. Primarul le-a cerut angajaților STB să își desemneze alți reprezentanți și apoi sunt așteptați la discuții în Primăria Capitalei.

”Am transmis oamenilor care protestează că sunt deschis la dialog, dar nu cu actualii lideri de sindicat. Îi aștept la discuții, aștept să desemneze reprezentanții prin care să stăm de vorbă. Vreau să mulțumesc instituțiilor care s-au mobilizat: Metrorex a mobilizat toate trenurile, Poliția și Jandarmeria au scos efective în stradă și informează bucureștenii asupra faptului că nu circulă autobuzele STB.

În ceea ce privește STB, am făcut foarte multe eforturi pentru a ține în viață această companie care era aproaope în faliment, cu o datorie de peste 1,3 miliarde de lei. După cum știți, aproape toată flota STB este sub sechestrul ANAF. Cu ajutorul Guvernului am reușit să micșorăm această datorie a STB, care acum este de doar 760 de milioane de lei, adică aproape la jumătate.

Această societate trebuie optimizată și nu vom la a a face acest lucru. Vom continua să facem acele controale pentru ca mașinile să plece la timp din stații, pentru ca bucureștenii să nu fie afectați, de asemenea vom continua să eficientizăm cheltuirea bugetului STB, în așa fel încât banii plătiți de bucureșteni să se reflecte în calitatea serviciilor. ”, a spus Nicușor Dan.