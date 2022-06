Nicușor Dan se războiește cu Toni Greblă: 'Îndeamnă primarii să încalce hotărârea judecătorească' / 'O să solicit DNA-ului să cerceteze'

Primarul general Nicușor Dan îi amenință pe primarii de sector cu DNA-ul în cazul în care vor aplica soluțiile identificate pentru deblocarea situației în cazul documentațiilor de urbanism din Sectoarele 2, 4 și 5, transmise de prefectul Capitalei, Toni Greblă, relatează Mediafax.

„De data asta, cei care săvârșesc abuzurile sunt două instituții ale statului: prefectul municipiului București și Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) (...). Aceste instituții îndeamnă primarii de sector nici mai mult, nici mai puțin decât să încalce o hotărâre judecătorească executorie. Vreau să îi asigur pe bucureșteni că stoparea abuzurilor din urbanism rămâne o prioritate pentru mine și că o să continuăm să facem asta chiar dacă înseamnă să intrăm în conflict cu aceste două instituții”, a spus Nicușor dan.

Prin decizie a Consiliului General, PUZ-urile de sector au fost suspendate pentru cinci sectoare. Între timp, două dintre ele au fost anulate definitiv de instanță, iar cele trei care nu au fost anulate au fost suspendate prin hotărâre judecătoarească executorie, de Tribunalul București.

„Prefectul municipiului București îndeamnă primarii să încalce hotărîrea judecătorească executorie pronunțată de Tribunalul București. (...) PUZ-ul de sector nu mai există juridic în momentul de față. legea construcțiilor spune că orice autorizație de construire trebuie să se bazeze pe o documentație de urbanism, fie ea PUG, PUZ, PUD. Ce spun ISC și prefectul? Că dacă ai început procedurile pentru a primi o autorizație de construire, primarul de sector poate să își întemeieze autorizația de construire pe un act care nu mai există juridic. Asta este o aberație juridică pe care orice student la drept în anul întâi poate să o sesizeze”, a acuzat primarul general.

Primarul spune că le va comunica primarilor de sector ceea ce le-a spus déjà de două ori și anume că este ilegal să se emită autorizații în baza unor acte care juridic nu există în momentul de față. De asemenea, Dan le cere ministrului de Interne și ministrului Lucrărilor Publice să corecteze ceea ce el consideră că este abuz.

„O să mă adresez oficial celor 2 șefi ai persoanelor în cauză, ministrul de Interne, șeful ierarhic al prefectului municipiului București și ministrului Lucrărilor publice, seful ierarhic al șefului inspectoratului de stat în construcții, o să îi informez despre acest abuz și o să le solicit să corecteze în mod administrativ aceste indicații nelegale pe care subordonații lor le fac”,

În ceea ce îi privește pe primarii de sector, Dan îi avertizează că se va adresa DNA-ului.

„Îi avertizez că sunt pe cont propriu (primarii de sector – n.r.). Interpretarea legii este atributul fiecăruia dintre ei, indiferent de opiniile care le sunt formulate de alte instituții. Și vreau să-i informez că există din anul 2019 un dosar la DNA care vizează modul în care a fost emis PUZ Sector 3, plângere pe care am formulat-o în 2019. Să îi informez că am completat cererea/ plângerea după toată analiza pe care am făcut-o pe Puz-urilor de sector pentru emiterea celorlalte PUZ-uri de sector. Deci am solicitat DNA să verifice și modul în care au fost emise PUZ-urile de la sectoarele 2, 4, 5 și 6, în afară de sectorul 3, pentru care cererea am făcut-o în 2019. Și azi, în mod official, în cadrul aceluiași dosar penal deschis la DNA o să solicit DNA-ului să cerceteze și modul în care sunt aplicate de către primăriile din din București prevederile PUZ- ului de sector, în contextul în care ele au fost suspendate mai întâi administrativ și după aceea de către instanța de judecată”, a afirmat primarul general.

Prefectul Bucureștiului, Toni Greblă, a identificat soluția pentru deblocarea situației în cazul documentațiilor de urbanism la nivelul Sectoarelor 2, 4 și 5, anunță, luni, Instituția Prefectului.

Întrucât de la începutul acestui an Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) ale Sectoarelor 2, 4 și 5 au fost suspendate în instanță la solicitarea unui ONG, până la soluționarea cauzei, la nivelul autorităților locale nu a existat o abordare unitară cu privire la procedurile administrative incidente, spun reprezentanții Prefecturii Capitalei. Astfel, unele primării au continuat procedurile de autorizare pentru solicitările care le-au fost adresate până la data când PUZ-urile au fost suspendate de instanță. Alte autorități publice locale au considerat că și pentru aceste solicitări nu pot continua procedura de autorizare, fiind create, astfel, blocaje în activitatea de urbanism și amenajare teritorială.

„În aplicarea legii și ca urmare a suspendării PUZ-urilor pe cale jurisdicțională, considerăm că autoritățile administrației publice locale sunt obligate să continue procedura pentru eliberarea autorizațiilor de construire pentru toate solicitările înregistrate la primării până la data suspendării PUZ-urilor. În fundamentarea măsurii a fost avut în vedere și punctul de vedere exprimat de Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C., ca urmare a unei solicitări primite de la Primăria Sectorului 5”, spun reprezentanții Prefecturii Capitalei.