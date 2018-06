Nike, sponsorul Simonei Halep, mesaj emoţionant după finala de la Ronald Garros: 'Încrederea în sine îi face şi pe alţii să creadă'

Simona Halep a intrat în istorie după ce a reuşit să câştige primul titlu de Mare Şlem din carieră, pe zgura de la Paris. Americanii de la Nike n-au ratat momentul şi i-au transmis un mesaj româncei pe care o sponsorizează din luna februarie a acestui an, transmite Mediafax.

Vezi şi: Combinația MORTALĂ! Ce să nu faci niciodată după ce ai băut

"Încrederea în sine îi face şi pe alţii să creadă! Simona Halep a cucerit neînfricată primul ei titlu major, pe zgura de la Paris", se arată în mesajul postat de Nike twitter.

Halep a anunţat oficial că a ajuns la un acord cu cei de la Nike în luna februarie, dar ProSport a scris încă din ianuarie despre acest lucru. Compania fondată în 1953 de pe Phil Knight şi Bill Bowerman mai îmbracă în prezent sportivi precum pe Roger Federer, Rafa Nadal, Serena Williams, Maria Şarapova sau Sloane Stephens.

După două finale pierdute la Roland-Garros şi una la Australian Open, Simona a triumfat în cele din urmă în ultimul act al unui turneu de Mare Şlem. Liderul mondial a început slab meciul cu Sloane Stephens, a cedat primul set, dar apoi a revenit şi a împins finala în decisiv. Sportiva nord-americană nu i-a mai putut ţine piept româncei în ultimul set, pe care Halep şi l-a adjudecat cu un categoric 6-1.

Vezi şi: ARTA omletei împăturite: trucuri preparare și ingrediente folosite .

Self belief makes believers. @Simona_Halep fearlessly captures her first major title on the clay in Paris. #nike #justdoit pic.twitter.com/aTew6s4CQ6