Nivak Djokovic, nemulțumite de programul de la Wimbledon: Se transformă într-un turneu indoor

Sârbul Novak Djokovic, triplul deţinător al titlului şi principalul favorit, a criticat, duminică, ora târzie de disputare a partidei sale, care i-a adus calificarea în sferturile de finală după victoria în faţa olandezului Tim van Rijthoven (104 ATP), afirmând că acest lucru transformă Wimbledon-ul într-un turneu indoor, informează cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres.

După victoria în faţa olandezului în patru seturi, în optimile de finală ale turneului de Mare Şlem, Novak Djokovic s-a declarat mulţumit de faptul că totuşi a putut încheia partida înainte de miezul nopţii, la ora locală 22:40. Djokovic va juca marţi cu italianul Jannik Sinner pentru un loc în semifinale, dar pentru jucătorul sârb a juca la ore atât de târzii denaturează condiţiile de joc de la All England Club."Eu nu văd de ce meciurile nu ar începe mai devreme. Dacă eşti în program ultimul pe terenul Central, atunci te trezeşti la un meci sub acoperiş, ceea ce schimbă condiţiile, stilul de joc, modul în care te deplasezi pe teren. Este mai alunecos, sunt luminile de luat în calcul. Atunci totul se transformă într-un turneu indoor în majoritatea cazurilor", a spus campionul sârb.Proiectoarele au fost instalate pe terenul Central în 2009, urmând exemplul Australian Open şi US Open."Eu cred că majoriatea jucătorilor ar fi, probabil, de acord ca meciurile de pe terenul central să înceapă mai devreme", a insistat Djokovic.Anul acesta, meciurile au fost programate pe parcursul a două săptămâni, punând capăt tradiţiei zilei de repaos duminica, la jumătatea turneului, pentru a permite ierbii să se regenereze. Fostul lider mondial a comentat această noutate, afirmând că modificările ar putea fi aduse şi în alte domenii."Pentru că sunt multe schimbări anul acesta, pe care nu ni le imaginam să le vedem la Wimbledon, de ce nu s-ar devansa şi debutul meciurilor cu o jumătate de oră, o oră? Eu cred că ar fi foarte util acest lucru pentru a nu se folosi acoperişul", a conchis el.