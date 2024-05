Noi artiști confirmați la UNTOLD 2024

LOUIS TOMLINSON și TOM GRENNAN vin pentru prima dată la UNTOLD.

„ZERB, MILKY CHANCE, STEVE AOKI, NICKY ROMERO, BLASTERJAXX, JAX JONES, SALVATORE GANACCI, MAHMUT ORHAN ȘI TUJAMO FAC PARTE DIN LINEUP-UL UNTOLD 2024”, se arată într-un anunț al organizatorilor.

„HUMAN NATURE - TEMA UNTOLD 2024

În fiecare an, sute de mii de fani alături de cei mai mari artiști și DJ scriu un nou capitol al uneia dintre cele mai frumoase experiențe de festival la nivel global, UNTOLD. Votat ca unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din lume, UNTOLD se pregătește să își deschidă porțile universului magic pentru fani, și pentru cei peste 250 de artiști naționali și internaționali, în perioada 8-11 august.

TOM GRENNAN ȘI LOUIS TOMLINSON, FOST MEMBRU AL TRUPEI ONE DIRECTION, VIN ÎN VARĂ LA UNTOLD

Louis Tomlinson, fostul membru al trupei One Direction, a reușit să aibă și o carieră solo de succes. Cu o voce versatilă și versuri pline de emoție, Tomlinson rezonează perfect cu fanii săi. "Just Hold On" sau "Back to You", sunt piesele cu care a ajuns în clasamentele din Marea Britanie și Statele Unite. În noiembrie 2023, după show-ul sold-out de pe O2 Arena, Tomlinson a fost nominalizat în cadrul Rolling Stone UK Awards la categoria “Live Act Award”. Louis Tomlinson va oferi fanilor UNTOLD un show live în care va include și piese din cel mai recent album “LIVE”, lansat în luna aprilie a acestui an.

Tom Grennan va ajunge pentru prima dată pe scena principală a festivalului UNTOLD. Cu o voce unică, britanicul este un artist care a reușit să ofere în piesele sale o combinație perfectă de genuri muzicale: rock, indie și pop. Piesele precum "Little Bit of Love" și "Found What I've Been Looking For" îi evidențiază talentul autentic. Este unul dintre artiști care a reușit să își cucerească fanii din întreaga lume cu show-uri pline de emoție.

ZERB, DJ-UL BRAZILIAN DIN SPATELE HITULUI “MWAKI”, VINE PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ROMÂNIA LA UNTOLD

DJ-ul brazilian ZERB este un alt nume în premieră pentru ediția 2024 a festivalului UNTOLD. Single-ul "Mwaki", o piesă progressive house produsă în colaborare cu artista de origine kenyană Sofiya Nzau, a fost un succes încă din momentul lansării, în noiembrie 2023.

Piesa a ajuns pe primul loc în topul Global Viral de pe platforma Spotify, a avut peste 100.000 de videoclipuri create de fani pe rețelele sociale, și a ocupat locul 3 în topul global al căutărilor pe Shazam.

Călătoria prin universul UNTOLD va oferi momente live și DJ set-uri în exclusivitate de la Milky Chance, Steve Aoki, Nicky Romero, Blasterjaxx, Jax Jones, Salvatore Ganacci, Mahmut Orhan și Tujamo.

Alături de aceștia, în această vară, pe scena principală a festivalului UNTOLD vor ajunge: legenda rock Lenny Kravitz, britanicul Sam Smith, Burna Boy, trio-ul Swedish House Mafia, Martin Garrix, duo-ul Dimitri Vegas & Like Mike, brazilianul Alok, Timmy Trumpet, Lost Frequencies și Purple Disco Machine.

Scena Galaxy, casa techo a festivalului UNTOLD, este pregătită pentru cele mai mari nume din cultura underground: FISHER, Carl Cox, Solomun, Black Coffee, Stephan Bodzin, Sara Bluma, Gordo, Cezar, Prâslea, Mihigh, Nusha, Akos, Marwan Dua, Charlie, Priku b2b Arapu, SIT, Deaf Jules, Mahony, Persic, SIT.

De la hip-hop, trap, dubstep sau drum’n’bass, până la genuri experimentale, scena Alchemy este pregătită pentru show-urile celor mai cunoscuți artiști naționali și internaționali: Netsky, Andy C, Killa Fonic, Grasu XXL, PUYA, Guess Who, Șatra B.E.N.Z., Aerozen, Azteca, Bad & Boujee, Calinacho, Candyboii X Solomon, Dub Fx Feat. Woodnote, Faust, Funky Drop, Hedex, HVNDS, Ian, IDK, Jeru The Damaja, Klu b2b Zo, M.G.L., Macanache, Marko Glass Ft. BVCOVIA, Og Eastbull, Oscar, Petre Ștefan, Phunk B, Rava, Satoshi, Ștefan Costea X George Pitariu, Vescan, Vlad Flueraru, Yny Sebi.

Scena Fortune reprezintă o destinație perfectă pentru toți fanii trance care doresc să se conecteze cu muzica și să se bucure de o experiență uplifting în cadrul festivalului UNTOLD, alături de: Ahmed Helmy, Ahmed Romel, Airwave, Alex M.O.R.P.H., Artento Divini, Asteroid, Avao, Ben Gold, Bogdan Vix, Cold Blue, D-Block & S-Te-Fan, Daxson, Dim3nsion, Dj T.H., Exolight, Factor B, Giuseppe Ottaviani, Hel:Sløwed, Indecent Noise, John O'Callaghan, Laura Van Dam, Luke Bond, Maddix, Markus Schulz, Nifra, Nikolauss, Omar Sherif, Ontune, Paul Denton, Philippe El Sisi, Ram & Richard Durand Pres. Digital Culture, Roger Shah, Ruben De Ronde, Somna, Suncatcher, Sunny Lax, Talla 2xlc Pres. Rraw!, Tekno, The WLT, Tim Clark, Xijaro & Pitch.

Fanii deep house, tech house și chill house se vor bucura de show-uri magice la scena Daydreaming, alături de: Arapu b2b Priku, Bora Uzer, Day Dreamers (Marwan Dua, Dub Fx, Woodnote), Giz, Glauco Di Mambro, Guy Gerber, Henrik Schwarz Live, Hraach Live, Igor Marijuan, Jan Blomqvist, Julian M, Maga, Marwan Dua, Mihai Popoviciu, Oceanvs Orientalis, Paax (Tulum), Powel, Rampue Live, Rhem, Rodriguez Jr. Live, Sarah Kreis, Satori, Sébastien Léger b2b Tim Green, Sarah Kreis, Seen Vybe, Shimza, Stavroz Dj Set, Three Less One, Tooker Live, Viken Arman b2b Matthew Dekay, Vizan, Yokoo B2b Nico Stojan.

Un uriaș tărâm al bucuriei, de peste 235.000 de metri pătrați, te invită să sărbătorești viața așa cum nu am mai făcut-o până acum. UNTOLD, unul dintre cele mai frumoase festivaluri de muzică din lume, își invită fanii să redescopere și să celebreze legătura autentică cu natura umană.

Inspirat de frumusețea și misterul Transilvaniei, UNTOLD 2024 nu va fi doar un festival, ci o călătorie care ne invită la reconectare. “HUMAN NATURE” celebrează armonia dintre sufletul uman și natură, e ca o invitație lansată fiecaruia dintre noi, să descoperim și să exprimăm partea noastră cea mai autentică. Acest nou capitol din povestea UNTOLD ne amintește ca “Omul este Natură“.

În fiecare vară, orașul Cluj-Napoca devine epicentrul muzicii și al magiei, aducând împreună cei mai mari artiști și DJ din întreaga lume, iar festivalul UNTOLD devine locul în care fanii pot celebra bucuria de a fi împreună prin puterea muzicii care ne aduce de fiecare dată împreună.

BILETE DE O ZI DISPONIBILE DIN DATA DE MARȚI, 28 MAI

Organizatorii UNTOLD anunță ca biletele pentru o zi de festival vor fi puse în vânzare săptămâna viitoare. Cei care selectează opțiunea Day Ticket își vor putea alege ziua în care să bucure de cea mai frumoasă experiență de festival, alături de artiștii preferați și să-și creeze mii de amintiri.

Prima etapă de vânzare a biletelor pentru o zi la festivalul UNTOLD va avea loc în data de 28 mai, la prețul de 69 de euro plus taxe.

Festivalul UNTOLD 2024 are loc între 8 și 11 august în Cluj-Napoca. Tot lineup-ul anunțat până acum și abonamentele pentru cea de-a 9-a ediție sunt disponibile pe untold.com”, transmit reprezentanții UNTOLD.